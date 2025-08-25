Nhà nước và cử tri Cử tri xã Tây Hồ, Chiên Đàn và Phú Ninh phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết ĐNO - Chiều 25/8, Tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh.

Lãnh đạo xã Tây Hồ giải đáp kiến nghị cử tri. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Các đại biểu HĐND thành phố tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng Điền (Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11); ông Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ông Bùi Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; bà Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; và bà Đặng Thị Quỳnh Chi, Phó Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Ông Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa X (2021 - 2026), hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dân sinh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh có 13 kiến nghị đến lãnh đạo địa phương và HĐND thành phố. Các vấn đề nổi bật gồm: chậm trễ xác minh nguồn gốc đất khi cấp sổ đỏ; dự án mở rộng, nâng cấp đường 40B qua địa bàn có lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đề xuất thành phố sớm hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch bệnh (viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu Phi).

Các kiến nghị khác như thành phố cần xử lý ngập úng nghiêm trọng tại một số tuyến đường xã Tây Hồ vào mùa mưa, gây khó khăn đi lại; nhiều khu tái định cư thiếu hạ tầng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn đã giải đáp ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền địa phương. Ông cho hay xã sẽ rà soát quỹ đất 5% và đất Nông trường Chiên Đàn (đã giải thể) để tạo điều kiện cho người dân canh tác.

Về tuyến đường 40B qua xã Chiên Đàn, ông Ninh cho biết còn 12 hộ dân chưa giải tỏa, dù địa phương, các ngành chức năng đã vận động nhiều lần. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, đề nghị HĐND thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố Nguyễn Thị Tuyết Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. ẢNH: HOÀNG LIÊN



Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố) nhấn mạnh ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi ảnh hưởng đời sống người dân. HĐND thành phố ghi nhận hai trường hợp tại Phú Ninh, Thăng Bình (cũ). Bà cho biết, các cơ sở này dù được cấp phép, có phương án xử lý chất thải, nhưng sau thời gian dài hoạt động đã vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

Về thực trạng xuống cấp của một số tuyến đường dân sinh, bà Thanh giải thích: Phú Ninh (cũ) là địa phương hoàn thành sớm các hạng mục nông thôn mới, nên hạ tầng giao thông đầu tư sớm đã xuống cấp, không còn phù hợp tiêu chí mới. Ngân sách đầu tư, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông còn gặp khó khăn.

Với những vấn đề vượt phạm vi, thẩm quyền, Tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan chức năng, sở, ngành liên quan giải đáp, trả lời theo quy định.