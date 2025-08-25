Chính quyền - đoàn thể “Gỡ khó công nghệ” ở từng thôn, bản Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng xa trong việc tiếp cận các dịch vụ công, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, về nhà dân hỗ trợ chuyển đổi số.

Tuổi trẻ xã Phước Trà hỗ trợ công nghệ cho người dân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Xã Trà Tân được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Trà Giác và Trà Tân, huyện Bắc Trà My (cũ), có 1.503 hộ dân với 6.293 nhân khẩu, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng giao thông ở đây còn hạn chế, một số khu dân cư chưa có internet, điện lưới chập chờn...

Với phương châm “gỡ khó công nghệ” ở từng thôn bản, mô hình “Tổ ứng cứu công nghệ” xã Trà Tân từng bước phát huy hiệu quả trong cộng đồng.

Mô hình ra đời từ tháng 7/2025, gồm 8 đội với tổng cộng 38 thành viên là cán bộ, công chức, thôn trưởng, bí thư chi đoàn, hội phụ nữ và giáo viên... Các tổ được bố trí rải rác ở khu vực trung tâm đến tận các thôn bản xa xôi.

Tổ đã hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc của người dân ngay tại nhà, nhất là người lớn tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con an tâm, tin tưởng hơn vào chính quyền cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai, Trà Tân là xã miền núi khó khăn, đại bộ phận dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều thôn vùng sâu như thôn 3A, thôn 3B cần được hỗ trợ kịp thời.

Một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi chưa quen với quy trình, giấy tờ mới sau sáp nhập.

Dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, song với sự hỗ trợ tích cực, tận tình của đoàn viên, sinh viên, người dân đã làm quen với công nghệ, tiếp cận với các dịch vụ công, tra cứu trực tuyến, từng bước giảm tải cho cán bộ chuyên trách.

Xã Phước Trà được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Phước Trà, Sông Trà và Phước Gia, huyện Hiệp Đức (cũ). Đây là xã miền núi, giao thông còn cách trở, hạ tầng viễn thông và đời sống dân sinh còn nhiều khó khăn nên mô hình “gỡ khó công nghệ” cho dân ở thôn bản là cách làm thiết thực, hiệu quả.

Nhiều ngày qua, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã không ngại khó túc trực tại bộ phận một cửa, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, kê khai hồ sơ, tạo tài khoản VNeID mức độ 2...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Trà đến tận nhà hỗ trợ người dân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ ngày 20/8 đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã đã ra quân đến từng bản nhỏ để hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Đà Nẵng Smart City” và truy cập trang facebook “Phước Trà Trong Tôi”. Người dân còn được hướng dẫn chi tiết các bước tải, cài đặt và sử dụng các tính năng cơ bản của các ứng dụng; được hướng dẫn cách nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin...

Đoàn viên, thanh niên xã Bến Giằng cũng đang bám trụ từng thôn bản, đến nhà người dân để hướng dẫn, hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Bến Giằng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ, với diện tích hơn 535km2. Để đến trung tâm xã liên hệ làm thủ tục hành chính, người dân ở các thôn bản có khi phải đi tới 40km, đường sá đi lại khó khăn, tuyến quốc lộ 14D bị xuống cấp nghiêm trọng.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bà con, các bạn trẻ đã không ngại khó đến từng thôn bản hỗ trợ bà con theo kiểu “cầm tay chỉ việc” với các thủ tục như đăng ký khai sinh, xác nhận cư trú, kê khai thông tin định danh điện tử…

Những ngày này, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, rất dễ bắt gặp hình ảnh đoàn viên thanh niên đến từng nhà dân hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Nhiều người dân bày tỏ, được cán bộ về tận nơi phục vụ, giúp đỡ tận tình, chu đáo nên rất vui mừng, phấn khởi.

Chị A Lăng Pứt (trú thôn Pà Xua, xã Bến Giằng) tâm sự, nhà chị cách trung tâm xã tuy không quá xa nhưng do đường sá bị hư hỏng nên mỗi lần cần làm giấy tờ phải đi lại rất vất vả.

May mắn là chị được các bạn trẻ đến hỗ trợ tận tình, giờ đã biết cách đăng nhập và gửi hồ sơ trực tuyến. Với những thủ tục đơn giản, chị có thể làm tại nhà, không phải đi lại vất vả nữa.

“Bản thân tôi nhận thấy đây là mô hình thiết thực, nhất là với bà con ở các thôn xa xôi, hẻo lánh, vùng sát biên giới, sự hỗ trợ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên là cần thiết”, chị A Lăng Pứt nói.