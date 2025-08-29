Nhà nước và cử tri Cử tri xã Trà Liên kiến nghị đầu tư hạ tầng khu vực miền núi ĐNO - Sáng 29/8, Tổ đại biểu số 13 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Trà Liên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Cử tri xã Trà Liên kiến nghị cần quan tâm đầu tư hạ tầng xã miền núi. Ảnh: T.V

Tiếp xúc với cử tri xã Trà Liên có các đại biểu: Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Đình Tiên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 13 HĐND thành phố thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND thành phố; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; báo cáo về hoạt động của đại biểu HĐND thành phố.

Cử tri xã Trà Liên phản ánh, tổ 2 của thôn Tak Ngưi chưa có điện thắp sáng; từ đầu năm 2025 đến nay chưa chi trả chế độ cho cán bộ bảo vệ rừng. Cử tri thôn Ba Hương đề xuất xây cầu mới vì cầu treo cũ đã xuống cấp.

Cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến ĐH3 từ thôn 1, xã Trà Nú (cũ) đi xã Trà Đông (cũ); sớm cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho người dân; sớm nâng cấp hệ thống điện lưới từ 1 pha lên 3 pha tại thôn 1, xã Trà Nú (cũ)…

Tổ đại biểu số 13 ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan; đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi sở, ngành liên quan và UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.