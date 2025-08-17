Xã hội Đà Nẵng ban hành công điện chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới ĐNO - Sáng 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới sáng 17/8/2025. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc, 108,9 độ kinh đông, trên đất liền phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và sau đó, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc, 107,3 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc với sức gió mạnh nhất giảm xuống còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía tây vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2- 3,5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 18/8, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trong ngày và đêm 17/8, phía Tây Bắc Bộ, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 100mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, Chi cục Biển đảo và thủy sản, các địa phương ven biển và đơn vị liên quan theo dõi, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm trên biển.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền...

Các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và các bản tin thời tiết, cảnh báo dông, lốc, sét... để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra...