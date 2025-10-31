Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng: Cần giải pháp bền vững bảo vệ kè An Lương, xã Duy Nghĩa ĐNO - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường và nước từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến kè bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 500 hộ dân với 1.200 nhân khẩu của hai thôn An Lương và Thuận An bị tác động do mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và an toàn tính mạng. Trước tình hình đó, chính quyền và các lực lượng vũ trang khẩn trương phối hợp cùng người dân ứng cứu, gia cố từng đoạn kè bị vỡ.

Toàn cảnh tuyến kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Ứng cứu xuyên đêm

Chiều 29/10, triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài khiến nước sông Thu Bồn chảy mạnh về hạ lưu. Tại bến cá An Lương, xã Duy Nghĩa, dòng nước xoáy đánh thẳng vào bờ, nhiều đoạn kè bị nứt toác, đất đá sụp xuống, tạo thành hàm ếch sâu. Trong vài giờ, sạt lở lan nhanh gần 2km, có nơi chỉ còn cách khu dân cư vài chục mét.

Trước tình hình nguy cấp, chính quyền xã Duy Nghĩa lập tức huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5), công an, dân quân và người dân tổ chức ứng cứu khẩn cấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 315 cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ chính quyền địa phương vào chiều 28/10 và lập tức điều động lực lượng tiếp cận hiện trường sạt lở kè An Lương.

"Khi tiếp cận, chúng tôi ghi nhận hai điểm sạt lở chính, nhưng đến rạng sáng hôm sau thì toàn tuyến xuất hiện thêm nhiều vị trí nứt gãy. Để ứng phó kịp thời, Sư đoàn huy động 450 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương đắp bao cát, gia cố bờ kè và hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công việc diễn ra liên tục suốt đêm, vừa khẩn trương vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối", Thượng tá Võ Đức Cương nói.

Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 315 túc trực 24/24 để trực tiếp chỉ huy lực lượng hỗ trợ gia cố tuyến kè. Ảnh: PHAN VINH

Giữa mưa lớn và gió mạnh, dọc tuyến kè, hàng nghìn bao cát được chuyển đến. Bộ đội, dân quân và người dân cùng nhau gia cố từng đoạn kè, chèn đá, đóng cọc, xếp bao theo hướng dòng chảy. Đèn pin, đèn xe chiếu sáng lấp loáng trong màn mưa, tiếng hô chuyền tay xen lẫn tiếng nước vỗ mạnh vào bờ.

Ông Phạm Phúc (70 tuổi, thôn An Lương) - người đã túc trực liên tục suốt 3 ngày qua kể: "Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, lũ nào cũng trải qua, nhưng năm ni dữ quá. Nghe tiếng kè đổ sập mà lạnh người. Cả làng ai cũng ra giúp, người xúc cát, người khiêng bao, làm suốt đêm. Nhờ có bộ đội tới kịp, chứ không thì chắc kè bị cuốn đi mất".

Các chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 315 cùng người dân và chính quyền địa phương xã Duy Nghĩa nỗ lực gia cố tuyến kè bị sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, đến rạng sáng 31/10, các điểm sạt lở chính được gia cố tạm thời, giúp giảm áp lực dòng chảy và giữ ổn định cho khu vực dân cư phía trong. Tuy nhiên, chân kè nhiều nơi vẫn bị xói sâu, nền đất yếu, nguy cơ tiếp tục sụt lún khi triều lên cao.

Theo Thượng tá Võ Đức Cương, Quân khu 5 đã chỉ đạo duy trì 300 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền xã và người dân theo dõi diễn biến, kịp thời gia cố nếu xuất hiện điểm sạt mới.

“ Công việc chưa thể dừng lại, vì tình hình vẫn còn phức tạp. Chúng tôi xác định sẽ bám địa bàn, cùng bà con bảo vệ tuyến kè cho đến khi thật sự an toàn. Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5)

Giải pháp lâu dài để bảo đảm an toàn

Theo ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, tuyến kè An Lương được hình thành sau những tác động tiêu cực của trận lũ lịch sử năm 1999, khi nhiều hộ dân ven sông bị cuốn trôi nhà cửa, đất sản xuất sạt lở nghiêm trọng.

Sau thời gian dài vận động và chuẩn bị, đến năm 2006 công trình được khởi công và hoàn thành vào tháng 2/2008 với chiều dài 1,1km, có nhiệm vụ bảo vệ hơn 500 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở hai thôn An Lương và Thuận An.

"Sau hơn 15 năm sử dụng, kết cấu kè đã xuống cấp. Nhiều đoạn chân bị xói sâu, mặt kè nứt, bong tróc. Mỗi mùa mưa, địa phương đều huy động lực lượng gia cố bằng bao cát, đá hộc, nhưng nguồn lực có hạn nên chỉ mang tính tạm thời. Đợt lũ năm nay quá lớn, khiến nhiều đoạn yếu không chịu nổi áp lực nước", ông Được nói.

Khu vực từ bến cá An Lương đến Thuận An là đoạn chịu tác động mạnh nhất. Dòng chảy xiết, lòng sông hẹp khiến nước va đập trực diện vào chân kè, làm sụp phần mái và cuốn trôi đất nền.

Người dân khẩn cầu những điều bình an đến với làng An Lương. Ảnh: PHAN VINH

Ông Ngô Văn Hai, Trưởng thôn An Lương cho biết, đoạn này có hơn 60 hộ dân nằm sát mép sông, mùa mưa lũ nào cũng phải di chuyển đồ đạc, dựng rào chắn tạm để bảo vệ nhà cửa.

“ Mỗi lần nghe tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ kè, ai cũng lo. Chúng tôi mong được đầu tư xây dựng tuyến kè mới, kiên cố hơn để bà con yên tâm sinh sống, không phải lo cảnh chạy lũ mỗi năm. Ông Ngô Văn Hai, Trưởng thôn An Lương, xã Duy Nghĩa

Tuyến kè không chỉ giữ an toàn cho khu dân cư mà còn là "tường chắn" bảo vệ bến cá - nơi neo đậu hàng trăm tàu thuyền và là điểm giao thương hải sản chính của vùng hạ lưu sông Thu Bồn.

Khi kè sạt lở, toàn bộ hoạt động neo đậu, bốc dỡ và vận chuyển hải sản đều bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Duy Nghĩa đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND thành phố và các sở, ngành liên quan, đề xuất đầu tư giai đoạn hai tuyến kè An Lương - Thuận An, mở rộng tổng chiều dài lên 2,2km, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho khu dân cư và vùng sản xuất ven sông.

Tuyến kè An Lương bảo vệ hơn 500 hộ dân xã Duy Nghĩa. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

“ Đây là công trình cấp thiết, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân vùng cửa sông. Địa phương mong thành phố sớm quan tâm, bố trí vốn để xây dựng kiên cố, chấm dứt tình trạng phải chắp vá, gia cố tạm hằng năm. Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa

Ổn định bờ kè và bảo vệ đời sống người dân Trong chuyến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến kè An Lương ngày 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Chính quyền các cấp và cơ quan chức năng cần khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để xử lý tạm thời, đồng thời nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm ổn định bờ kè và bảo vệ đời sống người dân".

[VIDEO] - Cần giải pháp bền vững bảo vệ kè An Lương, xã Duy Nghĩa: