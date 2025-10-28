Xã hội Đà Nẵng cần hướng đến giải pháp phòng, chống thiên tai bền vững ĐNO - Chiều 28/10, chủ trì cuộc họp khẩn bàn giải pháp ứng phó với đợt mưa lũ phức tạp đang diễn ra, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn đề nghị các ngành chức năng thành phố nghiên cứu giải pháp phòng, chống thiên tai bền vững, tránh tình trạng năm nào mỗi khi mưa lũ lại tổ chức cứu hộ, di dời dân.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời điểm này, hơn 65.000 hộ dân bị ngập, nhiều công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, gây ách tắc giao thông.

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán: 1.429 hộ/5.674 khẩu. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người do sạt lở đất.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đã hiệp đồng, huy động gần 6.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, di dời dân. Lực lượng tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực xung yếu.

Công an thành phố thiết lập hơn 580 điểm chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy siết và sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Một khu dân cư tại phường Hội An Tây bị ngập sâu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bộ đội Biên phòng thành lập 4 sở chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm, huy động tàu, xuồng, ca nô và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương di dời dân, cứu hộ cứu nạn và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo Sở Xây dựng, hiện có 5 tuyến quốc lộ bị tắc nghẽn hoàn toàn; đường Hồ Chí Minh cũng gián đoạn nhiều đoạn, đặc biệt đèo Lò Xo không thể lưu thông.

Riêng quốc lộ 14G và 14B vẫn còn thông tuyến. 9 tuyến đường tỉnh bị sạt lở, ngập sâu. Các lực lượng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông đường. Mực nước lũ đang tiếp tục dâng, đe dọa cầu Cao Lâu cũ. Ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng khoảng 10 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, ngay từ khi mưa lũ bắt đầu, chính quyền thành phố quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai ứng phó. Các lực lượng vũ trang linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với địa phương, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các xã, phường chủ động di dời dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đảm bảo không để xảy ra thiệt hại về người.

Chính quyền phường Hội An sơ tán dân và du khách ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong công tác ứng phó mưa lũ.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngành xây dựng rà soát, sớm khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không được chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; chủ động triển khai các kịch bản ứng phó, không để bị động.

Các địa phương phải báo cáo kịp thời, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch hoặc nơi ở an toàn; khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị chia cắt, khảo sát và thông báo tình trạng khẩn cấp tại các điểm có nguy cơ cao.

Cùng với đó, đánh giá, xử lý vệ sinh môi trường sau lũ, phòng tránh dịch bệnh; nghiên cứu phương án tái định cư lâu dài, đặc biệt đối với các hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở; hướng đến giải pháp bền vững, tránh cảnh “cứu hộ, di dời” lặp lại hằng năm.

Các ngành chức năng cần tính toán phương án trồng rừng, phục hồi sinh thái nhằm thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu và thiên tai.