Xã hội Tấm lòng những người con xa quê Hàng nghìn người con Đà Nẵng xa quê đang học tập, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh không khỏi nhói lòng khi đọc những dòng tin tức về tình hình mưa lũ tại quê nhà. Với mong mỏi san sẻ khó khăn với quê hương, mọi người cùng chung tay đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm gửi về bà con vùng thiên tai.

Hàng trăm người con xa quê chung tay ủng hộ quê hương vượt qua khó khăn. Trong ảnh: Thành viên Ban Chấp hành Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hội Đồng hương

Ngày 29/10, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thư ngỏ kêu gọi đóng góp hỗ trợ quê hương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thư ngỏ gửi đến bà con đồng hương Đà Nẵng ở mọi miền đất nước và nước ngoài; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người yêu mến Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hùng Phong, với tinh thần lá lành đùm lá rách, hội kêu gọi quý đồng hương, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay hướng về quê hương Đà Nẵng, chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ. “Mọi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều là tấm lòng đáng quý, góp phần sưởi ấm và tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống”, ông Trần Hùng Phong nói.

Hưởng ứng thư ngỏ đó, hàng trăm tấm lòng nhân ái đồng lòng sẻ chia, san sớt yêu thương đến bà con gặp thiên tai. Anh Lê Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Anh Nguyễn Nhật Tiến, Giám đốc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu ACE ủng hộ 30 triệu đồng. Anh Tăng Thượng Lâm, một người con quê hương Thăng Bình (đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) đóng góp 30 triệu đồng,…

Những người con xa quê luôn hướng về quê hương. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ kinh phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: H.H

Chứng kiến những mất mát, khó khăn của người dân quê hương, anh Hồ Hoàng Bảo Vinh, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty Á Đông ADG quyết định tặng một xe gạo 25-30 tấn. Số gạo trên được anh đặt mua tại các tỉnh miền Tây và thuê xe chở thẳng về Đà Nẵng để chuyển đến tay người dân, với tổng kinh phí dự kiến hơn 400 triệu đồng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến chiều 30/10 có hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con vùng lũ lụt, sạt lở với tổng số tiền vận động 750 triệu đồng, gần 30 tấn gạo, hơn 10 nghìn quả trứng gà, 1.000 phần quà (gồm 5 dầu gió và kẹo ngậm).

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Tương thân Quảng Nam - Đà Nẵng đã chuyển nhiều xe hàng cứu trợ về Đà Nẵng. Hội đồng hương xã Việt An vận động 100 triệu đồng, gần 1.000 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm,… Đặc biệt, Hội Đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển danh sách 23 người chết và mất tích đến Quỹ Thiện Tâm để xem xét, hỗ trợ các gia đình.

Ông Trần Hùng Phong cho biết, sau những chuyến hàng cứu trợ, hội tiếp tục phối hợp với Quỹ Thiện Tâm xem xét và hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có người tử nạn hoặc bị thương nặng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà bị hư hại. Đồng thời đăng ký hỗ trợ sửa chữa 100 căn nhà, mỗi căn 10 triệu đồng, tổng kinh phí 1 tỷ; tài trợ nhu yếu phẩm trị giá 1 tỷ đồng; tặng quà cho các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh ngặt nghèo,… góp phần chung tay cùng chính quyền các địa phương san sẻ khó khăn với những gia đình gặp thiên tai, hoạn nạn.