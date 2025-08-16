Thứ Bảy, 16/8/2025
Đà Nẵng có 4 doanh nghiệp được vinh danh ‘Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động’

MAI QUẾ 16/08/2025 19:17

ĐNO - Tối 15/8, Báo Lao Động tổ chức lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025. Trong 28 doanh nghiệp được tôn vinh, có 4 doanh nghiệp Đà Nẵng.

vd120250816061317.jpg
Đại diện 14 doanh nghiệp nhận bằng khen và kỷ niệm chương của VCCI Việt Nam. Ảnh: P.V

Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (nay là Bộ Nội vụ) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Báo Lao Động là đơn vị thực hiện từ năm 2014 đến nay.

Tại chương trình, trong 28 doanh nghiệp được tôn vinh có 14 doanh nghiệp nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 14 doanh nghiệp nhận bằng khen và Kỷ niệm chương của VCCI Việt Nam.

Trong đó, 4 doanh nghiệp Đà Nẵng gồm: Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Công ty CP Xây lắp Thành An 96, Công ty CP Giải pháp kỹ thuật Ý tưởng.

Qua 11 năm tổ chức, chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”đã xếp hạng 578 lượt doanh nghiệp, tặng bằng khen của các cơ quan, tổ chức cho 236 lượt doanh nghiệp, 20 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
