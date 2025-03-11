Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai
ĐNO - Ngày 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2335/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1); khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.
Theo đó, thành phố hỗ trợ các xã, phường: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đắc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức, mỗi địa phương 4 tỷ đồng.
Hỗ trợ các xã, phường: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Lãnh Ngọc, mỗi địa phương 2 tỷ đồng.
Hỗ trợ các xã, phường: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.