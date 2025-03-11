Xã hội

Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai

ĐNO - Ngày 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2335/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1); khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.