Xã hội Đà Nẵng hoàn thành xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 ĐNO - Sáng 25/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025. Đến nay thành phố hoàn thành kế hoạch với 12.298 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.HIẾU

Hội nghị do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, tổng số nhà tạm, nhà dột nát của 3 nhóm đối tượng toàn thành phố Đà Nẵng phải xóa trong giai đoạn 2023 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg, Công điện số 117/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 12.298 nhà (gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa).

Trong đó, nhóm 1 - Người có công, thân nhân liệt sĩ: 2.935 nhà; nhóm 2 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chương trình MTQG: 5.326 nhà; nhóm 3 - Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân khó khăn về nhà ở ngoài nhóm 1 và nhóm 2 và theo chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết của HĐND thành phố là 4.037 nhà.

Giai đoạn 2023 - 2025, thành phố Đà Nẵng huy động, phân bổ gần 706 tỷ đồng thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 323 tỷ đồng; ngân sách thành phố hơn 245 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa đạt hơn 136 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: K.NGÂN

Tính đến ngày 12/8/2025, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 12.298 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra và hoàn thành cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 11.939 nhà đã hoàn thành, 359 nhà đang triển khai và cam kết hoàn thành trước ngày 31/8.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; thể hiện tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhiều nguồn lực được huy động để cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng, góp phần rất lớn thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, các cấp, các ngành và các địa phương, sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí, công sức để cùng thành phố thực hiện thành công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua.

Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, theo Chủ tịch UBND thành phố, bài học kinh nghiệm là phải quyết tâm chính trị cao, gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Sự phân công nhiệm vụ cụ thể, sát với thực tiễn, có sự sáng tạo, linh hoạt trong cách làm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố và UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ để hoàn thành các nhà đang làm dở dang trước ngày 31/8/2025.

Rà soát, xác lập, hoàn thiện hồ sơ từng hộ gia đình được hỗ trợ theo từng nguồn kinh phí hỗ trợ cụ thể; thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa, gia cố nhà ở của gia đình đảm bảo tiêu chí bền chắc, an toàn. Đồng thời, kêu gọi, vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn kinh phí vận động để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh sau khi kết thúc chương trình.

“Chúng ta ý thức rằng thành phố cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều căn nhà ở của người dân chưa thực sự chắc chắn, an toàn, nhất là ở khu vực miền núi cao. Do đó, việc tiếp tục hỗ trợ người dân sửa sang, tu bổ, xây mới nhà ở vẫn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng ở các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị thời gian tới”, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 30 tập thể, 26 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.