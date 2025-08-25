Giảm nghèo - An sinh Về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát: Thành quả từ sự chung tay Hôm nay 25/8, Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025. Đây là dịp để nhìn lại những kết quả nổi bật, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hiệu quả cho thời gian tới.

Các lực lượng biên phòng, quân sự phối hợp xóa nhà tạm ở xã biên giới Đắc Pring. Ảnh: HỒ QUÂN

Điểm sáng miền núi

Gia đình ông Hồ Văn Đế, một trong những hộ nghèo tại xã Khâm Đức, đã xây được ngôi nhà kiên cố nhờ sự chung tay của cả cộng đồng.

Ngôi nhà 50m2, trị giá 150 triệu đồng, là kết quả của khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, 40 triệu đồng vay ưu đãi từ ngân hàng và sự hỗ trợ ngày công từ gia đình, họ hàng...

“Khi nỗi lo về chỗ ở không còn, chúng tôi có điều kiện tập trung làm kinh tế. Sau khi có nhà kiên cố, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất và giờ đây đã thoát nghèo”, ông Đế nói.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Khâm Đức và xã Phước Xuân, xã vùng cao Khâm Đức có 42,43% dân số là người dân tộc thiểu số và hơn 10% hộ nghèo.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gần 13.000 ngôi nhà tạm, nhà dột nát đã được thay bằng những mái ấm kiên cố, mang đến chốn an cư vững chắc để người dân ổn định cuộc sống.

Trước thực trạng này, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng bộ và chính quyền xã.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết: Giai đoạn 2023 - 2025, xã đã đặt mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho 264 hộ gia đình, bao gồm 98 nhà xây mới và 166 nhà sửa chữa.

Đến nay, Khâm Đức đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống cho người dân.

“Kết quả này không chỉ là con số mà là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chính sách được lồng ghép, mang lại những mái ấm kiên cố, an toàn cho người dân”, ông Điểm nhấn mạnh.

Theo ông Điểm, thành công của chương trình xóa nhà tạm đến từ phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, cá nhân tự lực”.

Tổng kinh phí huy động vượt mức ban đầu, đạt 22,894 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 52% kinh phí đến từ sự đóng góp của chính người dân thụ hưởng, cùng với hàng nghìn ngày công lao động hỗ trợ, cho thấy quyết tâm của cả cộng đồng.

Hoàn thành mục tiêu

Trước khi thực hiện chương trình xóa nhà tạm, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt tại các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ). Nơi đây địa hình phức tạp, đời sống người dân khó khăn, thu nhập thấp khiến việc cải thiện nhà ở còn hạn chế.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, tặng quà cho gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm ở huyện Phước Sơn (cũ). Ảnh: TÂM ĐAN

Do đó, thành phố đã xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần tập trung nguồn lực để giải quyết.

Nhiệm vụ này được thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, trước cả khi Trung ương phát động. Minh chứng là, ngay từ đầu năm 2022, thành phố đã ban hành chỉ thị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn (Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũ).

Qua thống kê, trong giai đoạn 2023 - 2025, toàn thành phố ban hành 1.230 văn bản về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được phát động, lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia và nhận được sự ủng hộ hưởng ứng mạnh mẽ, trách nhiệm, tình cảm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Với sự vào cuộc quyết liệt, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố đã “về đích”.

Theo UBND thành phố, tổng số nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 là 12.298 căn (gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa). Đến ngày 12/8/2025, 100% chỉ tiêu đã được hoàn thành, gồm 11.939 nhà đã xong và 359 nhà đang triển khai (gia đình cam kết hoàn thành trước ngày 31/8/2025). Như vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo báo cáo, tổng nguồn kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (chưa kể vốn tín dụng) là hơn 705,8 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước các cấp, thành phố đã huy động xã hội hóa hơn 136,6 tỷ đồng để hỗ trợ người dân xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đã ủng hộ bằng hiện vật và hơn 6.100 ngày công cho nhân dân để làm nhà. Một số đơn vị tài trợ đã hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân làm nhà hoặc hỗ trợ thêm cùng với nguồn hỗ trợ quy định của thành phố. Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Nam (cũ) lồng ghép hỗ trợ 2,1 tỷ đồng…

Nhiều cách làm hay

Để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đà Nẵng đã có những cách làm quyết liệt và sáng tạo. Thành phố đã thành lập ban vận động ở các cấp chính quyền và phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” ngay từ năm 2023. Phong trào này đã lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Thanh niên Công an thành phố giúp dân xây dựng nhà ở. Ảnh: TÂM ĐAN

Một trong những mô hình hiệu quả là “Hỗ trợ thêm để dân an cư”. Theo đó, Đà Nẵng đã linh hoạt nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng cao hơn quy định của Chính phủ. Theo đó, đối với người có công, thân nhân liệt sĩ, mức hỗ trợ xây mới tăng từ 60 triệu lên 100 triệu đồng/hộ, sửa chữa tăng từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/hộ. Đối với hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ xây mới tăng lên 80 triệu đồng/hộ, sửa chữa là 30 triệu đồng/hộ.

Việc “Hỗ trợ thêm để dân an cư” cũng được huyện Duy Xuyên và Núi Thành của tỉnh Quảng Nam (cũ) thực hiện. Cụ thể, huyện Núi Thành hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/hộ và sửa chữa 40 triệu đồng; huyện Duy Xuyên hỗ trợ xây mới 100 triệu đồng/hộ và sửa chữa 40 triệu đồng.

Việc tăng mức hỗ trợ này không chỉ rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu mà còn nâng cao chất lượng, độ bền vững của công trình. Mô hình này thể hiện sự chủ động trong vận dụng chính sách, huy động thêm nguồn lực, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, việc huy động nhân lực cũng là một cách làm hiệu quả. Lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên... đã tham gia giúp đỡ kịp thời.

Đơn cử, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã đóng góp 1 tỷ đồng và hơn 2.000 ngày công để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 53 căn nhà. Đội hình thanh niên tình nguyện Công an thành phố cũng đóng góp gần 3.000 ngày công giúp 40 căn nhà tại các địa bàn khó khăn.

Theo UBND thành phố, nhân tố quyết định thành công của chương trình là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của người đứng đầu và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà còn là tình cảm tri ân sâu sắc với người có công và các gia đình khó khăn.