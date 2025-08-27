Chính quyền - đoàn thể Đà Nẵng hướng dẫn tuyển dụng nhân sự chuyển đổi số cấp xã, phường ĐNO - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại xã, phường.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hỗ trợ công chức phường Tam Kỳ trong thời gian đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh: VINH ANH

Theo đó, người đăng ký dự tuyển vào vị trí hợp đồng lao động phụ trách chuyển đổi số, ứng dụng CNTT tại xã, phường phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành đào tạo về tin học, CNTT, điện tử viễn thông.

Cụ thể gồm các ngành: Điện tử - Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở toán học cho tin học.

Ngoài ra còn có các ngành: Toán - Tin; Trí tuệ nhân tạo; Thống kê tin học; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; An toàn thông tin; Thương mại điện tử; Khoa học dữ liệu; Thiết kế vi mạch; Truyền thông đa phương tiện; các ngành gần đào tạo về tin học, CNTT, điện tử viễn thông.

Trường hợp người tham gia tuyển dụng có trình độ chuyên môn khác với các ngành nêu trên thì phải từng tham gia làm công tác về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT hoặc tham gia quản lý, vận hành các trung tâm giám sát thông minh (OC) tại xã, phường, quận, huyện (trước đây).

Đồng thời, phải có chứng chỉ/chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc tương đương (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT) và có kỹ năng số, năng lực số theo Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc tuyển dụng ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng CNTT (quản trị hệ thống CNTT tại cơ quan nhà nước, vận hành hạ tầng số, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, triển khai ứng dụng chuyển đổi số tại địa phương), tham gia các dự án, hoạt động chuyển đổi số hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, ưu tiên nhân sự đang sinh sống hoặc có nơi cư trú ngay tại xã, phường tuyển dụng và có nguyện vọng công tác lâu dài tại địa phương; người dân tộc thiểu số đối với xã, phường thuộc địa bàn miền núi, hải đảo; người tốt nghiệp đại học các chuyên ngành.

Trên cơ sở nội dung định hướng, các xã, phường căn cứ nhu cầu tuyển dụng và đề án vị trí việc làm của cơ quan để xây dựng bảng mô tả vị trí việc làm cho từng vị trí cụ thể, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đảm bảo công khai, dân chủ và chất lượng.

Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất hướng dẫn quy trình tuyển dụng theo phương án: giao UBND xã, phường tổ chức tuyển dụng theo phân cấp quản lý và nhu cầu của cơ quan. Trường hợp cần thiết có thể mời đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia hội đồng tuyển dụng.

Trên cơ sở kết quả tuyển dụng, UBND xã, phường chủ động đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết ban đầu. Qua đó, đảm bảo nhân sự sau khi được tuyển dụng có thể thực hiện ngay nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.