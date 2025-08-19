Nhà nước và cử tri Đà Nẵng tập huấn công tác HĐND cho đại biểu cấp xã ĐNO - Sáng 19/8, tại phường Bàn Thạch, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động giám sát cho gần 160 cán bộ, công chức công tác tại cơ quan HĐND 19 xã, phường khu vực đồng bằng phía nam thành phố.

Quang cảnh tập huấn sáng 19/8. Ảnh: N.ĐOAN

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn truyền đạt đến đại biểu hai nội dung chuyên đề, gồm: Các nội dung cốt lõi, điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72 ngày 16/6/2025 (cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa HĐND và UBND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp) và tổ chức của HĐND các cấp.

Chuyên đề thứ hai về hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các xã, phường trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: N.ĐOAN

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, thời gian tới Thường trực HĐND thành phố có chủ trương trong việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, hay giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được cơ quan dân cử gửi đến lần thứ 3 mà chưa có kết quả trả lời, giải quyết thì sẽ kiến nghị thanh tra tiến hành thanh tra công vụ.

Thanh tra công vụ làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân chậm giải quyết vụ việc, góp phần chấn chỉnh kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ vì nhân dân phục vụ.

Buổi tập huấn cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong hoạt động của cơ quan HĐND qua gần hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan dân cử tại địa phương.