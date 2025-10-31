Chính trị Đà Nẵng tiếp nhận hơn 6,3 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân bị ngập lũ ĐNO - Tính đến ngày 30/10, Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng, Quỹ cứu trợ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 6,3 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh kết luận cuộc họp. Ảnh; TRỌNG HUY

Thông tin trên được công bố tại cuộc họp của Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng vào chiều 31/10, nhằm bàn phương án triển khai công tác cứu trợ trên địa bàn.

Cũng tại cuộc họp, quyết định củng cố, kiện toàn Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng và thành lập Tổ giúp việc trực thuộc đã được công bố.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, được chỉ định làm Trưởng Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng. Ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp theo đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động liên hệ các địa phương có người tử vong để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân. Việc phân bổ và sử dụng nguồn quỹ được Ban vận động cứu trợ thành phố thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng.

Ngoài các quy định trên, Ban vận động cứu trợ thành phố cũng sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp khác dựa trên tình hình thực tế và nguồn vận động cứu trợ.

Theo báo cáo sơ bộ, tổng thiệt hại do đợt lũ vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm: 8 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương. Về nhà ở, có 78 căn bị sập (trong đó 66 căn sập hoàn toàn, 12 căn sập một phần) và 17 căn có nguy cơ sập. Khoảng 400 ha rau màu và 55.000 ha lúa bị thiệt hại. 6 tuyến quốc lộ và 24 tuyến tỉnh lộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, ghi nhận 16 điểm sạt lở tại vùng núi. Tính đến chiều 31/10, vẫn còn 40 xã, phường bị ngập nước, đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là nhu cầu thực phẩm tăng cao. Riêng hai xã Trà Tân và Trà Leng rất khó tiếp cận do địa hình bị cô lập và chia cắt. Gần 17.000 người thuộc các lực lượng tổng hợp (vũ trang, dân sự, các tổ xung kích) đã tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cũng đã cung cấp trên 7.000 suất quà, với tổng trị giá ước tính hơn 2 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm tổng hợp và đánh giá thiệt hại từ các khu vực bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ, cứu trợ kịp thời nhất.

Các lực lượng cần phát huy tối đa tinh thần “4 tại chỗ”, đồng thời tổng hợp nhu cầu về trang thiết bị cần thiết để tăng cường năng lực ứng phó tại chỗ.

Đến nay, các điểm tiếp nhận đã được thành lập. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng vận chuyển hàng hóa đến nơi cần thiết, tránh để tồn đọng trong kho. Các lực lượng chức năng cần phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng và kịp thời; ưu tiên cung cấp hàng hóa thiết yếu cho các địa phương và người dân theo tình hình thực tế.

Ban vận động và Tổ giúp việc cần chia sẻ, cập nhật thông tin kịp thời. Đồng thời, tăng cường truyền thông về tình hình lũ lụt, mưa ngập; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn; hoàn cảnh của người dân, đặc biệt tại các vùng khó khăn, bị cô lập; cũng như tình hình thiệt hại và các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng.

Các đơn vị liên quan cần xây dựng bản đồ cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ dựa trên mức độ ngập lụt và sạt lở. Bản đồ này phải được cập nhật liên tục, công khai trên các phương tiện truyền thông để người dân và các lực lượng nắm rõ tình hình.

Cần chỉ đạo các cơ sở xây dựng phương án tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ; hướng dẫn các đầu mối tiếp nhận, phân phối một cách hợp lý, hiệu quả, công khai và minh bạch. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ và duy trì an ninh trật tự. Lực lượng y tế cũng cần khẩn trương chuẩn bị và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau khi lũ rút.