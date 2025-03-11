Văn hóa - Văn nghệ Đà Nẵng ưu tiên sử dụng công trình kiến trúc Pháp tại số 1 Pasteur cho lĩnh vực văn hóa ĐNO - Ngày 3/11, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND thành phố rà soát, xem xét việc bố trí trụ sở Công an các phường trên địa bàn, nhằm bảo đảm phù hợp với công năng sử dụng, đồng thời gìn giữ các công trình kiến trúc có giá trị của thành phố.

Công trình kiến trúc Pháp tại số 1 Pasteur.

Trước đó, ngày 28/10, UBND thành phố có công văn thống nhất chủ trương bố trí các cơ sở nhà, đất cho Công an thành phố quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc, trong đó có trụ sở Công an phường Hải Châu tại số 1 Pasteur (hiện nay là trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố).

Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin dư luận và ý kiến cử tri, Thường trực HĐND thành phố nhận thấy cần cân nhắc việc sử dụng khu nhà này, bởi đây là công trình kiến trúc Pháp có giá trị hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng, được công nhận là công trình kiến trúc có giá trị cần bảo tồn theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng.

Do đó, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố nghiên cứu phương án bố trí trụ sở Công an phường Hải Châu tại vị trí khác, ưu tiên xem xét sử dụng công trình số 1 Pasteur cho lĩnh vực văn hóa, nhằm phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị.

Đồng thời, rà soát, bàn giao các khu đất do Công an thành phố quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 7/11/2025.