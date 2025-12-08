Y tế Đà Nẵng xử phạt một công ty dược 220 triệu đồng ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH NOVOPHARM (trụ sở chính tại Hà Nội) với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Trước đó, Công an thành phố kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty tại số 109 Lý Thái Tông, phát hiện thuốc được bảo quản không đúng theo điều kiện ghi trên nhãn và cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hồ sơ vụ việc được chuyển đến Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng. Chi cục phối hợp Phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế) và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh.

Cơ quan chức năng kết luận các hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH NOVOPHARM gồm: bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ngoài phạt tiền 220 triệu đồng, công ty này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong 4 tháng 15 ngày và đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh kho, văn phòng tại Đà Nẵng trong 7 tháng 15 ngày.