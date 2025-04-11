Đời sống Đắc Pring, vùng cao còn nhiều gian khó Từ trung tâm thành phố, quãng đường dài chưa đến 130km, nhưng phải mất hơn 5 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được trung tâm xã Đắc Pring, xã vùng cao biên giới phía tây của thành phố Đà Nẵng, giáp nước bạn Lào. Đây là một trong những xã có đời sống kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn.

Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Quãng đường 5 giờ đồng hồ ấy là khi thời tiết nắng ráo. Mùa mưa, hành trình còn gian nan hơn bởi tuyến quốc lộ 14D dài hơn 70km từ Bến Giằng lên cửa khẩu Nam Giang đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải nghiệm cung đường này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn kiến nghị của chính quyền xã mong cấp thẩm quyền sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường huyết mạch.

Nhiều đoạn mặt đường bị biến dạng, chi chít ổ trâu, ổ voi; có nơi nước ngập nửa bánh xe ôtô. Một số dốc cao bị xe tải trọng lớn cày xới khiến mặt đường lõm sâu như lòng suối cạn, mùa mưa bùn lầy, mùa nắng bụi mù. Người dân gọi đây là “con đường khổ ải” vì bao năm qua, các hộ dân sống dọc tuyến phải chịu cảnh đi lại vất vả, còn tai nạn giao thông thường trực đe dọa.

Theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 4/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện 2025 - 2027. Tuy nhiên, đến cuối năm nay dự án mới hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến đến tháng 5/2026 đấu thầu, khởi công và đến 2027 mới hoàn thành nếu tiến độ thuận lợi.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đạt 100% đúng và sớm hạn. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Zơ Râm Thị Hai cho biết, Đắc Pring có lợi thế đất đai rộng, phù hợp phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây dược liệu. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đạt kết quả tích cực: đến tháng 9/2025, xã đã giải ngân 13,5/15 tỷ đồng, đạt 87,9% kế hoạch.

Tuy nhiên, là xã vùng cao biên giới, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn 39,17% (293/748 hộ), hộ cận nghèo 14,57% (109 hộ). Hạ tầng công nghệ thông tin yếu, mùa mưa thường xuyên mất điện gây gián đoạn hoạt động hành chính. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã vẫn thiếu cán bộ, nhất là nhân lực công nghệ thông tin. Thiên tai, dịch bệnh cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông - lâm nghiệp.

“Để xã ổn định và phát triển, bên cạnh nỗ lực của địa phương, rất cần sự hỗ trợ của cấp trên trong việc đầu tư hạ tầng và kiện toàn bộ máy cán bộ cơ sở”, bà Zơ Râm Thị Hai chia sẻ. Theo lãnh đạo xã, việc sớm nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14D là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới phía tây.

Xã cũng kiến nghị thành phố quan tâm mở lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể cho cán bộ cơ sở; kiện toàn biên chế và có chính sách tạo động lực cho người hoạt động không chuyên trách làm việc; đồng thời đầu tư trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính, an ninh - quốc phòng và dân sinh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã vừa qua, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi đề nghị xã Đắc Pring phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, xã cần đề xuất cụ thể các giải pháp tổ chức, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp phù hợp điều kiện thực tế; đổi mới “nếp nghĩ, cách làm” để phát huy nội lực phát triển.

Trước mắt, xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng biên giới Đắc Pring, cửa ngõ phía tây của thành phố Đà Nẵng.