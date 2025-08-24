Xã hội Đảm bảo trật tự đô thị khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường ĐNO - Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đậu đỗ xe trái phép gây mất mỹ quan đô thị, ách tắt giao thông là tình trạng diễn ra phổ biến tại khu vực xung quanh chợ Đầu mối Hòa Cường trong nhiều năm qua. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, UBND phường Hòa Cường đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm đường thông hè thoáng.

UBND phường Hòa Cường tổ chức đợt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự đô thị khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường trong sáng 24/8.

Thực hiện kế hoạch của UBND phường Hòa Cường về việc ra quân cao điểm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường, sáng 24/8, UBND phường đã tổ chức đợt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường, từ ngày 24 đến 31/8.

Trọng tâm là tập trung xử lý các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Hoà Cường, các tuyến đường các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống buôn bán trên vỉa hè như: Lê Thanh Nghị, Hồ Nguyên Trừng, Lê Sát, Lê Nổ.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường, địa phương đã thành lập 2 tổ kiểm tra xử lý. Đồng thời, thành lập chốt trực tại khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường, trụ sở UBND phường Hòa Cường Nam (cũ) để xử lý các trường hợp phát sinh cần đưa về trụ sở để giải quyết.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân, hộ kinh doanh tháo gỡ bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè.

Trong đó, tập trung xử lý hành vi đậu đỗ xe giao nhận hàng không đúng nơi quy định xung quanh khu vực chợ, tình trạng xuống hàng khu vực tuyến đường Lê Thanh Nghị, Hồ Nguyên Trừng… khu vực có biển cấm; đậu đỗ, buôn bán hàng hóa gây ách tắc giao thông.

Lực lượng quy tắc đô thị hỗ trợ các hộ kinh dọn dẹp, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Đối với hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý các hộ có mặt tiền cố định ở các tuyến đường khu vực xung quanh chợ buôn bán, để xe… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tiểu thương trong chợ mang hàng hóa ra vỉa hè để buôn bán, các hộ buôn bán hàng rong từ các nơi khác đến.

Đồng thời, các ki-ốt trên tuyến đường Hồ Nguyên Trừng, Lê Sát buôn bán lấn chiếm vỉa hè; xả nước… gây ô nhiễm môi trường. Phương tiện đậu đỗ, để xe trái quy định gây cản trở giao thông, dừng xe dưới lòng đường để mua hàng… cũng bị lực lượng chức năng xử lý.

[VIDEO] - Đảm bảo trật tự đô thị khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường:

Ông Nguyễn Hoàng Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường cho biết, khu vực xung quanh chợ Đầu mối Hòa Cường là điểm nóng về trật tự đô thị trên địa bàn phường trong nhiều năm qua.

Để giải quyết quyết liệt và dứt điểm tình trạng trên, trước khi triển khai ra quân cao điểm, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, giải thích vận động, phát tờ rơi và yêu cầu các hộ ký cam kết, tuân thủ các quy định.

Trong đợt cao điểm, địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ. Sau đợt ra quân, địa phương sẽ tiếp tục duy trì lực lượng chốt chặn, bố trí trực ngay tại khu vực xung quanh chợ để ngăn chặn tái diễn.

“ Bên cạnh các biện pháp trên, chúng tôi sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng các hành vi vi phạm. Qua đó, hướng đến mục tiêu lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ Đầu mối Hòa Cường, tạo môi trường buôn bán văn minh, thuận lợi cho tiểu thương, bảo đảm an toàn, an sinh cho người dân. Ông Nguyễn Hoàng Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.