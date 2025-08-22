Thứ Sáu, 22/8/2025
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất

AN HỘI 22/08/2025 01:05

Hình ảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành lần đầu bùng nổ khí thế, bước chân đồng đều, mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc!

Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất bùng nổ khí thế hào hùng, từng bước chân đồng đều, mạnh mẽ, khiến trái tim rạo rực, tự hào!

Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 1
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 2
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 3
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 4
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 5
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 6
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 7
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 8
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 9
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 10
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 11
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 12
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 13
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 14
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 15
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 16
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 17
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 18
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 19
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 20
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 21
Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 22
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 23
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 24
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 25
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 26
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 27
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 28
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 29
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 30
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất 31
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ
Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất

Các mốc thời gian quan trọng cần nắm rõ

Để chuẩn bị cho sự kiện, các buổi hợp luyện đã diễn ra từ tháng 5/2025 và chất lượng đều đạt tốt. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng:

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang: 20h các ngày 21 và 24/8/2025.

Sơ duyệt cấp nhà nước: 20h ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt cấp nhà nước: 6h30 ngày 30/8/2025.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Sự kiện này không chỉ là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định về ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới.

