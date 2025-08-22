Đời sống Hình ảnh mới nhất về tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất Hình ảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành lần đầu bùng nổ khí thế, bước chân đồng đều, mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc!

Nguồn: Bác Nguyễn Vũ đăng trong Chuyện của Hà Nội group

Nguồn: VGP/Nhật Bắc | Thông tin Chính phủ

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Các mốc thời gian quan trọng cần nắm rõ

Để chuẩn bị cho sự kiện, các buổi hợp luyện đã diễn ra từ tháng 5/2025 và chất lượng đều đạt tốt. Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng:

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang: 20h các ngày 21 và 24/8/2025.

Sơ duyệt cấp nhà nước: 20h ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt cấp nhà nước: 6h30 ngày 30/8/2025.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Sự kiện này không chỉ là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là lời khẳng định về ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới.