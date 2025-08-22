Quy hoạch - Đầu tư Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố Đà Nẵng ĐNO - Chiều 22/8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, đại diện các ban quản lý và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự án, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, cần sớm thống nhất vị trí và quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, khu nghĩa trang; chủ trương triển khai hai tiểu dự án bồi thường phía Bắc và phía Nam sông Thu Bồn.

Bên cạnh đó, đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố các nội dung liên quan đến kinh phí phục vụ triển khai dự án.

Về nguồn vật liệu xây dựng, đối với một số mỏ đá được đề xuất trong dự án, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để cấp phép khai thác theo quy định.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất chủ trương thực hiện hai tiểu dự án giải tỏa đền bù phía Bắc và Nam sông Thu Bồn, cũng như chủ trương triển khai sớm việc di dời mồ mả. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương tham mưu về kinh phí, bao gồm thủ tục ứng vốn ngân sách địa phương để triển khai dự án; đề xuất thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án liên quan để phục vụ thực hiện dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch cụ thể, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, thông báo các địa phương, đơn vị, đặc biệt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam chủ động về nguồn nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng các khu tái định cư cũng như trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng thường xuyên liên lạc để đề xuất điều chỉnh hướng, tuyến, theo hướng giảm tối đa việc giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành chính sách về thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Hai ban quản lý khảo sát nhu cầu bố trí, kiểm tra, cập nhật hồ sơ pháp lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu đề xuất UBND thành phố thành lập 2 tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xây dựng bộ tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, thành lập các tổ tuyên truyền. Đồng thời, các địa phương có dự án đi qua phải thành lập tổ tuyên truyền, vận động tại địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.

UBND các xã, phường có dự án đi qua phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện, ban hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND là Chủ tịch Hội đồng.



Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường, xã có dự án đi qua và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách đặc thù để kịp thời thực hiện bảo đảm tiến độ dự án.