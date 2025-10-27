Du lịch Điểm nhấn du lịch xanh Trên nền tảng du lịch xanh đã được gầy dựng, thành phố Đà Nẵng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, một trong những yếu tố quan trọng tạo sức hút với du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài khám phá thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: NGỌC HÀ

Bền bỉ triển khai du lịch xanh

Hội An tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi liên tục được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín như: Giải thưởng World’s Best Awards 2025 do tạp chí Travel and Leisure tổ chức, xếp hạng thứ 6 trong 25 thành phố là điểm đến lý tưởng hàng đầu thế giới và thứ 5 trong 15 thành phố hàng đầu châu Á; tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh trong “50 ngôi làng đẹp nhất thế giới 2025”…

Sự quyến rũ của Hội An không chỉ ở bề dày di sản văn hóa mà còn mang đến đa trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là địa phương tiếp cận với xu hướng du lịch bền vững khá sớm, trong đó có du lịch xanh. Đơn cử như sáng kiến “nói không với túi ny lon” ở Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) từ năm 2009, mô hình “Khách sạn không rác thải nhựa” thải ra môi trường và không còn đồ nhựa dùng một lần; ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh…

Những năm qua, Đà Nẵng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc tại Sơn Trà, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với giáo dục môi trường như ngắm voọc chà vá, trekking, chèo thuyền, du lịch thể thao, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, triển khai phương án quản lý, bảo vệ san hô… Mục tiêu là đưa Sơn Trà trở thành điểm đến tiêu biểu cho mô hình du lịch xanh của Việt Nam, góp phần định vị thương hiệu “Đà Nẵng - thành phố du lịch biển, lễ hội và sáng tạo xanh”.

Gần đây, trong tháng 7, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (nay là Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng) phối hợp cùng Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương Việt Nam (PE-VN) ra mắt Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác (Vietnam Zero Waste Tourism Network) để mở ra chặng tiếp theo trên hành trình thúc đẩy quản lý rác hiệu quả ở cấp độ doanh nghiệp và điểm đến, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Bà Quách Thị Xuân, Giám đốc quốc gia Tổ chức môi trường Thái Bình Dương Việt Nam cho biết: “Sự ra đời của Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác là một bước tiến mạnh mẽ, một hành động mang tính chiến lược, tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam và là lĩnh vực phát sinh nhiều rác nhựa dùng một lần. Qua đó, ngăn ngừa rác thải nhựa, xây dựng và giữ gìn thương hiệu “điểm đến xanh”, đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững”.

Các đơn vị giới thiệu các sản phẩm/giải pháp giảm thiểu rác thải đến doanh nghiệp, du khách tại hội thảo ra mắt Mạng lưới du lịch Việt Nam không rác. Ảnh: NGỌC HÀ

Xây dựng chiến lược dài hạn

Sau sáp nhập, nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch đặc biệt quan tâm định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững của thành phố Đà Nẵng trên cơ sở kế thừa kết quả đã đạt được. Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam, được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Đến nay, đã có 33 doanh nghiệp, điểm đến trên địa bàn Quảng Nam (cũ) được cấp chứng nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí này.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sở rất ủng hộ việc tiếp tục duy trì triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam vào không gian du lịch thành phố Đà Nẵng mới. Sở cũng đề xuất thành phố cho phép đơn vị tiếp tục hợp tác với chương trình phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ để thực hiện các hoạt động của dự án du lịch xanh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Trong đó, sở sẽ chủ trì, phối hợp các địa phương tham gia các hoạt động khảo sát, đánh giá việc áp dụng, thực hành du lịch xanh theo các bộ tiêu chí đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành...

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hiệp hội luôn đồng hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, công ty lữ hành phát triển bền vững. Sắp tới, hiệp hội sẽ nâng Câu lạc bộ Du lịch xanh Quảng Nam (cũ) thành Chi hội Du lịch xanh thành phố Đà Nẵng. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai nhiều hoạt động, giải pháp ý nghĩa hướng tới mục tiêu giảm thiểu rác thải, từng bước hướng tới mục tiêu không rác thải.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời kỳ phục hồi và chuyển đổi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam, tập trung vào phát triển xanh, ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Riêng với Đà Nẵng, Cục Du lịch quốc gia xác định đây là đầu mối của vùng Duyên hải miền Trung, có vị trí chiến lược, sở hữu hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa phong phú, kết nối nhiều di sản thế giới. Đề nghị Đà Nẵng chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển du lịch xanh, coi Sơn Trà là khu vực trọng điểm triển khai mô hình du lịch thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái rừng và biển. Đồng thời cần thiết lập khu bảo tồn, kiểm soát rác thải, hạn chế khai thác quá mức...