Du lịch Động lực mới từ thị trường CIS Với lợi thế về sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, dịch vụ chất lượng, điểm đến an toàn, thân thiện và sự đa dạng sản phẩm sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Đà Nẵng đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách đến từ thị trường CIS.

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch đã mở rộng cơ hội hợp tác cho các công ty lữ hành với các thị trường khách tiềm năng. Ảnh: HẠO LƯƠNG



Thị trường mới đầy tiềm năng

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch thành phố đón hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng 31%.

Đặc biệt thị trường khách CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập, bao gồm 9 nước thành viên chính thức: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan và Uzbekistan) với hơn 220.000 lượt khách, chiếm gần 4,2% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn một mùa khách CIS thành công khi có đường bay trực tiếp từ Kazakhstan và Uzbekistan đưa vào khai thác với tổng tần suất 16 chuyến/tuần, góp phần thúc đẩy thị trường khách từ khu vực này.

Mặc dù Nga chưa có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, nhưng thị trường khách Nga đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Nếu như năm 2024, khách Nga đạt khoảng 68.000 lượt, thì trong 9 tháng đầu năm 2025, số lượng tăng gấp đôi.

Cùng với khách Nga, khách từ khối CIS, đặc biệt là các nước có đường bay trực tiếp là Kazakhstan, Uzbekistan, lượng khách đến thành phố Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng rất cao với 91.000 lượt khách Kazakhstan trong 9 tháng đầu năm.

Ngày 2/4/2025, lần đầu tiên Đà Nẵng đón chuyến bay đến từ Kazakhstan với hơn 300 lượt khách. Trong 9 tháng qua đã có hơn 30 chuyến bay mang một lượng lớn du khách đến từ thị trường CIS nằm trong tốp cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho hay, khách du lịch đến từ địa bàn CIS đang nổi lên là một trong những thị trường tiềm năng và ổn định, đóng góp đáng kể lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Dự báo vào cuối năm là mùa cao điểm khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia CIS và có sự tăng trưởng vàng. Điều này tác động tích cực đến từ những chính sách và xúc tiến quảng bá của các quốc gia và địa phương.

“Chúng tôi đánh giá cao thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị các dịch vụ, sản phẩm, nguồn nhân lực, hạ tầng và triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá đón đầu khai thác hiệu quả thị trường khách CIS trong thời gian qua, đặt nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút bền vững nguồn khách này trong những năm tiếp theo.

Với sự năng động của địa phương, sự chủ động sáng tạo của doanh nghiệp cùng chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước, chúng tôi tin tưởng rằng thị trường khách CIS sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào mục tiêu mà Chính phủ đã giao cho Đà Nẵng trong năm 2025”, ông Khánh nói.

Xây dựng chiến lược bài bản

Qua khảo sát từ các công ty lữ hành và các hoạt động du lịch vừa qua có thể thấy rằng, khách thị trường CIS đang quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, các tour trọn gói và dành chi phí cho các cơ sở lưu trú chiếm từ 30 - 35%. Ngoài ra họ còn dành cho các gói dịch vụ ăn uống khoảng 20%. Trong cơ cấu khách đến thành phố thì có 70% số lượt khách đến từ thị trường này đặt chân đến Bà Nà Hills. Ngoài ra, khách cũng ưa thích các điểm đến Mỹ Sơn, Hội An và đặc biệt là khu vui chơi giải trí biển.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, một trong những thế mạnh của Đà Nẵng là những sản phẩm mang tính chất trải nghiệm, di sản, văn hóa cùng các hoạt động trải nghiệm tour xung quanh thành phố.

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, hệ thống cơ sở vật chất của Đà Nẵng có hơn 2.300 khách sạn với số lượng buồng, phòng cực kỳ lớn; trong số 44.000 buồng, phòng khách sạn thì khách sạn 4, 5 sao chiếm 47%. “Những khách sạn này đón thị trường khách quốc tế Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thời gian qua đã chuẩn chỉnh về dịch vụ với những thương hiệu lớn.

Ngoài ra, hệ thống sân bay của Đà Nẵng được sự đồng hành rất lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) với tiêu chuẩn 5 sao, tiếp đón khách ngay từ cửa ngõ thành phố. Tất cả những thuận lợi này giúp Đà Nẵng hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ để khai thác thị trường dài hạn như khách Nga và CIS”, bà Thắm chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn, đó là mùa khách CIS trùng thời gian đón khách nội địa từ tháng 4 đến tháng 10, đặc biệt lượng khách bùng nổ vào mùa lễ hội pháo hoa quốc tế khiến các cơ sở lưu trú phải biết cân bằng giữa lượng khách ngắn hạn và dài hạn để phục vụ hiệu quả.

Đó là chưa kể, từ tháng 10 trở đi là vào mùa mưa nên khách bắt đầu đi vào Nha Trang và Phú Quốc. Ngoài ra, do mới bắt nhịp với thị trường này nên các khách sạn ở Đà Nẵng chưa hoàn thành các gói dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách. Du khách thị trường CIS chủ yếu nói tiếng Nga nên thiếu hụt nguồn nhân lực nói tiếng Nga.

Trong năm 2026, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và thu hút khách CIS, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng sẽ tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hội chợ lớn ở thị trường Nga, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá.

Song song đó, thành phố sẽ liên kết hợp tác với các địa phương như Nha Trang, Phú Quốc để đẩy mạnh xúc tiến khách quốc tế từ thị trường Nga và CIS trên các chuyến bay nội địa đang đến Nha Trang và Phú Quốc, đến tham quan Đà Nẵng. Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng ra mắt cổng thông tin điện tử bằng tiếng Nga để khách Nga cũng như khách CIS truy cập thông tin chính thống.