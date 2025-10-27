Du lịch Định vị thị trường khách chủ lực Cấu trúc thị trường khách quốc tế của du lịch Đà Nẵng ít nhiều có sự chuyển dịch sau hợp nhất với du lịch Quảng Nam. Định vị các thị trường khách chủ lực là yêu cầu đặt ra để có chiến lược thu hút hiệu quả, đồng thời phát triển bền vững ngành du lịch Đà Nẵng.

Sau hợp nhất, du lịch Đà Nẵng đa dạng hóa hơn về cơ cấu thị trường khách quốc tế. Trong ảnh: Khách châu Âu tham quan Chùa Cầu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đa dạng về cơ cấu thị trường

Trước khi hợp nhất, Đà Nẵng và Quảng Nam đều là hai địa phương thu hút khách quốc tế hàng đầu Việt Nam. Dù vậy, cấu trúc thị trường khách của hai bên có sự khác biệt. Điều này phản ánh rõ nét khi tốp 5 thị trường khách quốc tế hàng đầu năm 2024 của Đà Nẵng (cũ) đều ở khu vực châu Á còn Quảng Nam có 3/5 thị trường hàng đầu đến từ Úc, Anh, Pháp.

Trong khi Đà Nẵng (cũ) có mức độ phụ thuộc cao với các thị trường nội vùng châu Á, trong đó gần 50% là khách Hàn Quốc thì Quảng Nam có cấu trúc cân bằng hơn với tỷ trọng thị trường khách nói tiếng Anh (Tây Âu - Mỹ - Úc…) khá tốt, chiếm gần 40%.

Du lịch Đà Nẵng tham gia xúc tiến tại hội chợ ITB Asia Singapore 2025. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ thu hút khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế lưu trú. Sau hợp nhất, Đông Bắc Á vẫn là thị trường lớn nhất của du lịch Đà Nẵng với tỷ lệ ước tính hơn 60%, tiếp theo là thị trường Âu - Úc - Mỹ và Đông Nam Á…

Ngành du lịch Đà Nẵng đang tích cực xúc tiến thị trường Ấn Độ, Trung Đông, khu vực CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập)… Theo The Outbox Company, sau hợp nhất, Đà Nẵng có cơ cấu thị trường khách quốc tế lớn về quy mô và đa dạng hơn về cơ cấu. Điều này tạo cơ hội giúp mở rộng phân khúc du khách tiềm năng cũng như tiếp cận phân khúc trung - cao cấp hiệu quả hơn. Đồng thời, giảm phụ thuộc thị trường và đảm bảo mục tiêu phát triển thị trường về số lượng và chất lượng du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, để đa đạng hóa việc thu hút khách quốc tế thì thời gian tới Đà Nẵng cần sớm mở rộng sân bay Đà Nẵng để đáp ứng lưu lượng lớn hơn; tích cực kết nối đường bay trực tiếp với một số thị trường mới; phát triển cảng du lịch Tiên Sa thành cảng phục vụ du thuyền, tàu biển du lịch cao cấp… Cạnh đó cần nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, sản phẩm có tính cá biệt phục vụ các nhóm thị trường mục tiêu.

Định vị thị trường gắn với sản phẩm đặc trưng

Sau hợp nhất, thị trường khách quốc tế đa dạng hơn đòi hỏi ngành du lịch Đà Nẵng cần sớm có định vị thị trường phù hợp đi kèm với công tác xúc tiến, chính sách thu hút phù hợp để thích ứng.

Đông Bắc Á vẫn sẽ là thị trường khách lớn nhất của Đà Nẵng. Trong ảnh: Khách từ thị trường Đông Bắc Á tham quan Bà Nà Hills. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, có thể chia khách quốc tế của Đà Nẵng thành 4 nhóm chính đi kèm với các sản phẩm đặc trưng của từng thị trường. Chủ lực nhất vẫn là khách Đông Bắc Á với nhóm sản phẩm thiên về nghỉ dưỡng, khám phá di sản và tiện nghi, MICE, golf.

Tiếp theo là thị trường Đông Nam Á với các nhóm khách lẻ, gia đình sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch biển, ẩm thực. Các thị trường châu Âu (bao gồm cả khu vực CIS) - Úc - Mỹ gắn với thị trường cao cấp, lưu trú dài ngày yêu thích trải nghiệm văn hóa, lịch sử. Và một thị trường nữa là Nam Á, Trung Đông chủ yếu sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE.

Ông Cao Trí Dũng nhận định: “Sẽ có những lăn tăn về vị trí của 2 thị trường Đông Nam Á và Âu - Úc - Mỹ bởi Âu - Úc - Mỹ là thị trường khách truyền thống lâu nay của Hội An. Tuy nhiên, Đông Nam Á là thị trường gần, di chuyển dễ dàng, văn hóa có những nét tương đồng nên đẩy mạnh khai thác thị trường này thì du lịch Đà Nẵng sẽ phát triển rất bền trong những năm tới”.

Du khách quốc tế xem trình diễn múa Chăm ở Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: Lê Trọng Khang

Về nhóm thị trường Ấn Độ và Trung Đông, các chuyên gia du lịch nhận định, hiện lượng khách Ấn Độ đến Đà Nẵng tăng trưởng nhanh, dự báo sẽ sớm lọt vào tốp 3 thị trường khách lớn nhất của địa phương. Những đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng đến Ấn Độ và Trung Đông đang dần mở ra cho thấy cần tách các thị trường này thành một nhóm riêng để có chiến lược xúc tiến phù hợp.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian tới du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo chiều sâu dựa trên quan điểm xuyên suốt là hệ thống, gắn kết, bền vững, sáng tạo, thích ứng và linh hoạt. “Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh xúc tiến các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Với khu vực châu Âu - châu Đại Dương - Bắc Mỹ, sẽ tập trung thị trường Anh, Pháp, Đức, Úc, Mỹ, Canada. Ngoài ra, sẽ mở rộng thị trường Ấn Độ, Nga, CIS và Trung Đông. Mục tiêu hướng đến là nâng cao chất lượng nguồn khách, tăng khả năng chi tiêu và thời gian lưu trú, thu hút các phân khúc khách cao cấp”, ông Tán Văn Vương nói.