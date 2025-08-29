Kinh tế Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025 tại Đà Nẵng: Công bố loạt biên bản ghi nhớ hợp tác ĐNO - Ngày 28/8, tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025 diễn ra ở Đà Nẵng, thành phố đã công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, bên phải) và ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MAI QUẾ

Cụ thể, UBND thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Nội dung hợp tác bao gồm phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; hỗ trợ tìm hiểu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố; và kết nối với các quỹ đầu tư, định chế tài chính, nhà đầu tư tiềm năng để xây dựng, phát triển Trung tâm.

UBND thành phố cũng đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Tether Operations nhằm nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách liên quan đến tiền số (Bitcoin), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và các công nghệ ngang hàng. Sự hợp tác này được thực hiện thông qua việc chuyển giao tri thức và thông lệ quốc tế tốt nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, bên phải) và đại diện Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MAI QUẾ

Với Công ty CP Chứng khoán SSI, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách liên quan đến tài sản số và công nghệ chuỗi khối (blockchain). Đồng thời, SSI sẽ cùng thành phố giới thiệu, quảng bá và thu hút các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty công nghệ đăng ký thành viên tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

UBND thành phố và Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ thanh toán số cho các tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Đà Nẵng. Hai bên cũng sẽ phối hợp truyền thông, quảng bá, đào tạo và hướng dẫn sử dụng các giải pháp này cho các đối tượng áp dụng trên địa bàn.

UBND thành phố và Quỹ ARK Global Corp sẽ phối hợp xây dựng bộ cẩm nang đầu tư tài chính số, tài sản số tại Đà Nẵng, cùng với bộ tiêu chí đánh giá các dự án, đề án, nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Ngoài ra, quỹ sẽ kết nối các định chế tài chính, công ty công nghệ, quỹ đầu tư đến thành phố nhằm xúc tiến đầu tư, kinh doanh, tài trợ và đào tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, bên phải) và đại diện Viện Nghiên cứu Metis trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MAI QUẾ

UBND thành phố đã hợp tác với Tập đoàn APEXGROUP để giới thiệu, quảng bá Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đến các thị trường vốn và trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Hai bên cũng sẽ tổ chức các sự kiện thường niên về quỹ và quản lý tài sản, quy tụ lãnh đạo ngành, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Ngoài ra, họ sẽ nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm.

UBND thành phố đã hợp tác với Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI). Sự phối hợp này nhằm tăng cường quy hoạch, tài chính và khung thể chế cho tăng trưởng xanh ở cấp địa phương và vùng. Đồng thời, hai bên sẽ gia tăng dòng vốn đầu tư xanh từ khu vực công và tư, chuyển các chiến lược tăng trưởng xanh và kế hoạch đầu tư thành hành động thực tiễn. Trọng tâm là tài chính xanh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm các dự án khởi nghiệp (startup) công nghệ khí hậu và các lĩnh vực liên quan.

UBND thành phố đã ký kết với Viện Nghiên cứu Metis để nghiên cứu và góp ý các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đi vào hoạt động đúng tiến độ và hiệu quả. Bên cạnh đó, Viện cũng sẽ tăng cường quảng bá, kết nối Trung tâm với các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức tài chính và các trung tâm tài chính quốc tế khác, qua đó thúc đẩy sự hiện diện quốc tế của Đà Nẵng.

Đại diện Công ty CP Vietnam Digital Trading Platform và Tập đoàn Đầu tư Sun Seven Stars trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: MAI QUẾ

UBND thành phố và Hiệp hội Tài chính công nghệ Thụy Sĩ đã ký kết hợp tác nhằm giới thiệu, quảng bá Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng tới các định chế tài chính và công ty công nghệ tại Thụy Sĩ cũng như trên toàn châu Âu.

UBND thành phố cũng hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại châu Âu (VYBE). Hai bên sẽ phối hợp giới thiệu, quảng bá Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, đồng thời tăng cường kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế và nhà đầu tư tại châu Âu.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Công ty CP Vietnam Digital Trading Platform và Tập đoàn Đầu tư Sun Seven Stars đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Trung ương và thành phố.