Kinh tế Khai mạc Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 ĐNO - Sáng 28/8, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 khai mạc với Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam năm 2025. Chủ đề của diễn đàn là “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”.

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 28/8 đến ngày 30/8/2025. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng cùng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (thứ 2, bên phải qua); Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với đại diện doanh nghiệp. Ảnh: M.Q - X.D - V.H

Dự sự kiện ở Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Về lãnh đạo thành phố có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 30 cơ quan ngoại giao, 50 chuyên gia, diễn giả quốc tế và hơn 320 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp, định chế tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư…

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm. Ảnh: M.Q - X.D - V.H

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 là chuỗi hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn mà Đà Nẵng đang tập trung, ưu tiên triển khai. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng kết hợp với trực tuyến.

Đây sẽ là diễn đàn thảo luận hợp tác song phương, đa phương giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính, góp phần nâng cao vị thế Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain vào các ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời tiếp thu ý kiến để hoàn thiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số.

Diễn đàn còn trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng, đề xuất hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn; thúc đẩy liên kết R&D - sản xuất thử nghiệm – thương mại hóa, đặc biệt trong các công nghệ đóng gói tiên tiến và chip quang tử; quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác, đầu tư của Đà Nẵng và Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế.

Đồng thời, gắn kết ba trụ cột tài chính - công nghệ chuỗi khối blockchain - vi mạch bán dẫn trong một chuỗi sự kiện tích hợp, hướng tới xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trở thành trung tâm mới về tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn là sự kiện quan trọng trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời mở ra không gian thảo luận hợp tác song phương và đa phương giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính, nâng cao vị thế của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI).

Các đại biểu lắng nghe đại diện gian hàng triển lãm thuyết trình về dự án. Ảnh: M.Q - X.D - V.H

