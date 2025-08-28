Khoa học - Công nghệ Sôi động không gian trưng bày sản phẩm tài chính và công nghệ ĐNO - Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 diễn ra từ ngày 28 đến 30/8, không gian trưng bày các gian hàng, dự án về tài chính, công nghệ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia.

Nhiều gian hàng giới thiệu các dự án công nghệ Blockchain, Fintech... tại sự kiện.

Đây là hoạt động bên lề Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 nhằm thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và thu hút đầu tư. Đồng thời, cơ hội để các công ty, doanh nghiệp quảng bá về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, tiếp cận các nhà đầu tư và khách hàng.

Tại sự kiện, hàng chục gian hàng về tài chính và công nghệ được bố trí dọc không gian tầng 1 và tầng 2 Trung tâm Hành chính thành phố - nơi diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Bên cạnh các gian hàng ngân hàng, còn có các gian hàng giới thiệu giải pháp thanh toán số, giới thiệu các dự án khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực tài chính, nhằm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Không gian trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các gian hàng ứng dụng công nghệ blockchain, công nghệ đóng gói tiên tiến và chip quang tử… có mặt trong không gian trưng bày đã mang đến luồng gió mới, thu hút sự quan tâm, trao đổi của các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước.

Nổi bật trong số đó là dự án Basal Pay của Công ty CP AlphaTrue Solutions. Đây là dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ AML/CFT, tích hợp chuẩn Travel Rule của FATF, đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận thử nghiệm trong sandbox Fintech.

Dự án Basal Pay của Công ty CP AlphaTrue Solutions được UBND thành phố chấp thuận thử nghiệm trong sandbox Fintech.

Dự án được xây dựng trên nền tảng Blockchain và tích hợp cơ chế Travel Rule nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của du khách quốc tế.

Thay vì qua nhiều lớp trung gian, người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại chỉ trong vài giây.

Ông Đỗ Ngọc Đăng Khoa, Quản lý sản phẩm Công ty CP AlphaTrue Solutions chia sẻ, Đà Nẵng là một trong những địa phương có vai trò quan trọng, hỗ trợ, kết nối cho doanh nghiệp, dự án, startup đổi mới và tiếp cận các công nghệ nhanh hơn. Việc tham gia sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp nhận được sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng.

[VIDEO] - Sôi động không gian trưng bày sản phẩm tài chính và công nghệ:

Trong khi đó, Công ty TNHH Decentralab (trụ sở văn phòng tại phường Thanh Khê) là doanh nghiệp chuyên xây dựng các ứng dụng Web3 ứng dụng công nghệ blockchain nhằm cung cấp cho thị trường những giải pháp hữu ích.

Gây chú ý với dự án Copin, hướng tới khai thác và phân tích dữ liệu của các nhà giao dịch trên on-chain, dự án của công ty được nhiều khách hàng, doanh nghiệp quan tâm.

Nhiều gian hàng giới thiệu giải pháp thanh toán số, dự án khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực tài chính tham gia trưng bày.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng, Quản lý phát triển kinh doanh Công ty TNHH Decentralab, việc có mặt tại sự kiện không chỉ giúp Copin tiếp cận gần hơn với cộng đồng, mà còn mở ra cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước.

“Chúng tôi mong muốn mang những ý tưởng, sản phẩm đổi mới sáng tạo công nghệ đến gần hơn với người dùng. Qua đó, giúp mọi người hiểu rõ blockchain không chỉ là khái niệm kỹ thuật mà còn trở thành công cụ hữu ích trong đời sống và hoạt động tài chính”, ông Hoàng chia sẻ.