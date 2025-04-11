Nhân sự mới Đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 4/11/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.