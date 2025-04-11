Thứ Ba, 4/11/2025
Nhân sự mới

Đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Theo TTXVN 04/11/2025 11:19

ĐNO - Sáng 4/11/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; và đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

