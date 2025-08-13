Du lịch Nâng cao phong thái chuyên nghiệp phục vụ du khách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cũng như phối hợp tổ chức nhiều tọa đàm, tập huấn cho các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần giữ chân du khách.

Các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm công nghệ cao tại hội thảo “Quản lý Housekeeping (bộ phận buồng phòng) thời đại AI (trí tuệ nhân tạo)”. Ảnh: PHÚC QUÂN

Tại một tọa đàm do sở tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Giám đốc Nhân sự của Ascott International Management Vietnam, chia sẻ qua khảo sát, 73% khách hàng trở thành khách trung thành vì dịch vụ thân thiện của nhân viên; 77% sẵn sàng giới thiệu thương hiệu nếu có trải nghiệm tích cực và 93% chắc chắn sẽ quay lại nếu được phục vụ hoàn hảo.

Cụ thể, trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch và lưu trú, con người là nhân tố làm nên sự khác biệt.

Không chỉ cơ sở vật chất hiện đại, mà chính thái độ, kỹ năng giao tiếp và sự chuyên nghiệp trong từng hành động mới là điều khiến du khách ấn tượng, quay lại và trở thành “đại sứ thương hiệu” cho điểm đến.

“Chỉ một nụ cười đúng lúc có thể xoa dịu khách hàng khó tính. Một lời chào chân thành có thể mở ra một kỳ nghỉ đáng nhớ”, bà Minh nói.

Tại hội thảo “Quản lý Housekeeping (bộ phận buồng phòng) thời đại AI (trí tuệ nhân tạo)” do CLB Quản lý buồng Việt Nam trực thuộc Liên chi hội Khách sạn Việt Nam (VEHA) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam nhấn mạnh về tầm quan trọng sử dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý trong lĩnh vực housekeeping.

Đây được xem là bước đi chiến lược và cần thiết, nhằm giúp các cơ sở lưu trú không chỉ thích ứng mà còn vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Sự chuyên nghiệp trong quản lý và chuyển đổi số cũng là một trong những giải pháp được ngành du lịch thành phố triển khai đã góp phần tích cực vào kết quả tăng trưởng ấn tượng của du lịch 7 tháng đầu năm 2025.

Sở đã đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào thi đua “Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ ân cần, ứng xử văn minh, môi trường xanh sạch”, mang đến “nụ cười du lịch Việt Nam”; các cơ sở lưu trú tích cực ứng dụng công nghệ số trong đặt phòng, thanh toán, chăm sóc khách hàng…

Sở còn tổ chức chương trình, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số dành cho cơ sở lưu trú về ứng dụng AI, chuyển đổi số trong quản lý vận hành khách sạn nói chung và bộ phận housekeeping nói riêng; lồng ghép chuyển đổi số trong hoạt động thanh toán lĩnh vực lữ hành; tập huấn, các cuộc thi về hướng dẫn viên du lịch giỏi, đầu bếp chuyên nghiệp…

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là phong thái phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch, là yếu tố then chốt để tạo dựng thương hiệu bền vững. Chỉ có phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện mới có thể níu chân du khách và khiến họ quay trở lại. Sở sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh trong du lịch, phối hợp với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp để củng cố chất lượng nhân lực, hướng tới triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí văn hóa du lịch”.