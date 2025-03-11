Xã hội Dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ Trong đợt mưa lũ vừa qua, anh Trần Đình Chiến (tổ dân phố Trường Định, phường Hải Vân) hai lần lao mình vào dòng nước xiết, kịp thời cứu 5 người dân gặp nạn trong lũ.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng (bên phải) tặng giấy khen anh Trần Đình Chiến về thành tích cứu 5 người tại tổ dân phố Trường Định. Ảnh: K.H

Hành động quả cảm, đầy nhân văn của anh Chiến không chỉ cứu người trong hoạn nạn mà còn lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp, trách nhiệm và lòng dũng cảm giữa đời thường.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại phường Hải Vân, đặc biệt là tổ dân phố Trường Định bị ngập sâu. Dù vậy, một số người dân vẫn bất chấp hiểm nguy di chuyển qua vùng ngập, dẫn đến những tình huống mất an toàn. Trong dòng nước dữ ấy, anh Trần Đình Chiến dũng cảm cứu người khiến ai nấy đều nể phục.

Sinh ra và lớn lên bên sông Trường Định, anh Chiến từ nhỏ quen với nước, bơi lội thành thạo. Trưởng thành, anh gắn bó với nghề chài lưới, đánh cá trên sông để nuôi bốn con ăn học. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng anh vẫn luôn được bà con trong tổ dân phố quý mến bởi tính tình chân chất, trượng nghĩa, sẵn sàng giúp người trong hoạn nạn.

Nhớ lại buổi sáng 28/10, anh kể khoảng 4 giờ sáng, đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường. Một người phụ nữ đi làm sớm bị nước lũ cuốn ngã khi ngang qua đoạn đường gần nhà. “Tôi choàng dậy, cầm đèn pin lao ra. Chị ấy bị mắc giữa dòng nước xiết. Tôi cùng vài người trong xóm nhanh chóng lao ra dìu chị vào nhà dân gần đó. Nếu chậm một tích tắc thôi, chị có nguy cơ bị nước cuốn ra sông Trường Định”, anh Chiến bảo.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, anh Chiến đang ăn cơm thì lại nghe tiếng người kêu cứu vọng từ cánh đồng trước nhà. Vội chạy ra, anh phát hiện 4 người (2 nam, 2 nữ) bị lật ghe, đang bấu víu vào cột điện giữa biển nước mênh mông.

Trong đó chỉ có một người mặc áo phao, còn lại đều hoảng loạn giữa dòng nước lạnh. Anh vội lao ra lấy chiếc ghe, nổ máy phóng nhanh về phía họ. Ghe nhỏ, nước chảy mạnh, anh phải khéo léo điều khiển tiếp cận nơi nhóm người gặp nạn.

Anh ưu tiên cứu hai người phụ nữ, đưa vào nhà an toàn, rồi quay lại tiếp cận hai người đàn ông đang kiệt sức bám cột điện. Nhờ phản ứng kịp thời của anh Chiến, cả bốn người đều được đưa về nơi an toàn. “Lúc đó nước chảy rất xiết, chỉ cần chậm vài phút, họ có thể bị cuốn đi. Tôi chỉ nghĩ phải cứu họ bằng mọi cách”, anh Chiến nhớ lại.

Hôm ấy không phải lần đầu tiên anh Chiến cứu người. Anh chia sẻ, làm nghề chài lưới bao năm trên sông Trường Định, anh từng không ít lần ứng cứu những người gặp nạn. Năm 2023, anh hai lần cứu người giữa vùng nước ngập tại cánh đồng Trường Định.

“Nếu ai trong hoàn cảnh ấy cũng như tôi thôi, ưu tiên cứu người là trên hết. Dù biết nguy hiểm nhưng không thể nhìn người dân bị nước dữ cuốn đi. Tôi làm việc này không phải để được tuyên dương, mà vì lòng thương người, mong muốn giúp người dân trong hoạn nạn”, anh Chiến chia sẻ.

Ông Võ Văn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố Trường Định chia sẻ: “Anh Chiến là người hiền lành, sống chan hòa, thường xuyên giúp đỡ bà con. Mỗi lần mưa lớn, anh chủ động rà soát, cảnh báo khu vực ngập sâu, sẵn sàng hỗ trợ khi có người gặp nạn. Tấm lòng trượng nghĩa của anh Chiến thật đáng quý”.

Ghi nhận hành động dũng cảm ấy, UBND phường Hải Vân đã khen thưởng đột xuất anh Trần Đình Chiến.