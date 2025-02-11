Chủ Nhật, 2/11/2025
Xã hội

Hỗ trợ gia đình đoàn viên có người thân tử vong trong mưa lũ

HỨA VIẾT TRỌNG 02/11/2025 13:23

ĐNO - Sáng 2/11, đại diện Công đoàn xã Núi Thành đến thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Lê Thị Hồng Diệu thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Liên doanh May Như Thành có người thân không may tử vong trong đợt mưa lũ.

516104596713454579(1).jpg
Bà Trần Thị Diệu Phúc, Chủ tịch Công đoàn xã Núi Thành (bên trái) trao quà hỗ trợ cho gia đình đoàn viên. Ảnh VIẾT TRỌNG.

Trong đợt lũ vừa qua, ông Lê Văn C. (53 tuổi) là cha của chị Lê Thị Hồng Diệu không may bị đuối nước và qua đời.

Đến thăm gia đình, bà Trần Thị Diệu Phúc, Chủ tịch Công đoàn xã Núi Thành đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình đoàn viên, động viên thân nhân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và trao 2 triệu đồng tiền hỗ trợ.

