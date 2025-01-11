Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ
ĐNO - Tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề những ngày qua.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, Ban Thanh niên Công an thành phố đồng loạt triển khai 8 đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các đội hình huy động hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp công an các xã, phường tổ chức tổng dọn vệ sinh tại các điểm trường, trụ sở và khu dân cư trên toàn địa bàn.
Tại các điểm trường chịu ảnh hưởng nặng ở xã, phường: Điện Bàn, Hòa Tiến, Hà Nha, Vu Gia, Xuân Phú, Hội An Đông, Hội An Tây, An Thắng, Quế Phước, Nông Sơn…, cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp giáo viên, người dân và lực lượng địa phương vệ sinh, khơi thông dòng chảy, tu sửa cơ sở vật chất.
Trong ngày 31/10 và 1/11, tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân.
Mỗi trường huy động 200 - 300 sinh viên thành lập các đội hình tình nguyện, triển khai nhiều phần việc như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, các cơ sở Đoàn bạn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và kinh phí hỗ trợ đến người dân các địa phương: Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến…
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, các tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và hiệu quả của công tác cứu trợ.
Ngày 1/11, đoàn viên, sinh viên Đại học Đà Nẵng đến hỗ trợ Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (xã Đại Lộc) khắc phục hậu quả đợt lũ lụt lịch sử.
Thầy Thái Quang Sơn, Bí thư Đoàn cơ quan Đại học Đà Nẵng cho biết, sau khi có chỉ đạo của Thành đoàn và Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng, đơn vị kêu gọi sinh viên đăng ký tình nguyện về vùng "rốn lũ" Đại Lộc để tham gia khắc phục hậu quả.
Theo đó, 50 sinh viên của Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) đăng ký tham gia tình nguyện tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ.
[VIDEO] - Trường học tại xã Đại Lộc nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt:
Theo thầy Đoàn Ngọc Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, lũ lụt ngập sâu các phòng học, phòng chức năng tầng dưới và nhà đa năng. Lũ rút, lượng bùn non đóng khá dày, rác vương vãi khắp nơi.
Ngày 31/10, nhà trường và nhiều học sinh tập trung xúc dọn bùn non, rửa bàn ghế. Được sự hỗ trợ của đoàn sinh viên tình nguyện, trường tiếp tục tổng lực khắc phục, cố gắng hoàn thành trong ngày 1/11.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, trường học từ mầm non đến THCS trên địa bàn đang tập trung dọn dẹp sau mưa lũ. Địa phương nỗ lực sớm hoàn thành việc khắc phục, đón học sinh trở lại trường vào ngày 3/11. (CÔNG TÚ)