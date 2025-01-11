Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ

ĐNO - Tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề những ngày qua.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng ra quân khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: LÂM VIÊN

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút, Ban Thanh niên Công an thành phố đồng loạt triển khai 8 đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đội hình huy động hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp công an các xã, phường tổ chức tổng dọn vệ sinh tại các điểm trường, trụ sở và khu dân cư trên toàn địa bàn.

Tại các điểm trường chịu ảnh hưởng nặng ở xã, phường: Điện Bàn, Hòa Tiến, Hà Nha, Vu Gia, Xuân Phú, Hội An Đông, Hội An Tây, An Thắng, Quế Phước, Nông Sơn…, cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp giáo viên, người dân và lực lượng địa phương vệ sinh, khơi thông dòng chảy, tu sửa cơ sở vật chất.

Các chiến sĩ công an tham gia khắc phục hậu quả bão lũ tại địa bàn chịu ảnh hưởng nặng. Ảnh: LÂM VIÊN



Các đội hình tình nguyện phối hợp địa phương tập trung dọn bùn non, rác thải, phun thuốc khử trùng... Ảnh: LÂM VIÊN

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dùng vòi phun nước vệ sinh khu vực bùn đất bám dày. Ảnh: LÂM VIÊN

Trong ngày 31/10 và 1/11, tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân.

Mỗi trường huy động 200 - 300 sinh viên thành lập các đội hình tình nguyện, triển khai nhiều phần việc như: tổng dọn vệ sinh tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng dọn bùn tại trường học. Ảnh: LÂM VIÊN

Tuổi trẻ Đà Nẵng hỗ trợ người dân tổng dọn vệ sinh tại khu dân cư. Ảnh: LÂM VIÊN

Hoạt động ra quân thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của tuổi trẻ Đà Nẵng. Ảnh: LÂM VIÊN

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, các cơ sở Đoàn bạn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng hơn 2.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và kinh phí hỗ trợ đến người dân các địa phương: Gò Nổi, Đại Lộc, Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hòa Tiến…

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, các tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và hiệu quả của công tác cứu trợ.