Chủ Nhật, 17/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Gần 200 lượt người dân phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí

MỸ LINH 17/08/2025 16:26

ĐNO - Gần 200 lượt người dân nghèo, người cao tuổi, gia đình chính sách phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí trong ngày 17/8 do Công an phường phối hợp các bệnh viện trên địa bàn thực hiện.

Quảng Phú
Người dân phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí. Ảnh: M.L

Tại hội trường UBND phường Quảng Phú, người dân được cán bộ, chiến sĩ công an phường, y bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm y tế khu vực Tam Kỳ thăm khám tổng quát, khám chuyên khoa mắt, kê đơn, phát thuốc điều trị các bệnh lý phổ biến.

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Quảng Nam trao tặng 30 kính lão (khoảng 1,5 triệu đồng/đôi kính) cho các trường hợp có thị lực kém, giúp cải thiện chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài khám chữa bệnh, chương trình còn tư vấn kiến thức y tế, cách tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, đặc biệt với các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa khớp, bệnh về mắt thường gặp ở người lớn tuổi.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phường Quảng Phú không nhận hoa mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ giáo dục năm học 2025 - 2026

Phường Quảng Phú không nhận hoa mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ giáo dục năm học 2025 - 2026

Phường Quảng Phú chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp sạch

Phường Quảng Phú chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp sạch

Phát huy nguồn lực để phát triển toàn diện

Phát huy nguồn lực để phát triển toàn diện

Phường Quảng Phú
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phường Quảng Phú không nhận hoa mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ giáo dục năm học 2025 - 2026

Phường Quảng Phú không nhận hoa mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ giáo dục năm học 2025 - 2026

Phường Quảng Phú chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp sạch

Phường Quảng Phú chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp sạch

Phát huy nguồn lực để phát triển toàn diện

Phát huy nguồn lực để phát triển toàn diện

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Gần 200 lượt người dân phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO