Y tế Gần 200 lượt người dân phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí ĐNO - Gần 200 lượt người dân nghèo, người cao tuổi, gia đình chính sách phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí trong ngày 17/8 do Công an phường phối hợp các bệnh viện trên địa bàn thực hiện.

Người dân phường Quảng Phú được khám chữa bệnh miễn phí. Ảnh: M.L

Tại hội trường UBND phường Quảng Phú, người dân được cán bộ, chiến sĩ công an phường, y bác sĩ Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm y tế khu vực Tam Kỳ thăm khám tổng quát, khám chuyên khoa mắt, kê đơn, phát thuốc điều trị các bệnh lý phổ biến.

Đặc biệt, Bệnh viện Mắt Quảng Nam trao tặng 30 kính lão (khoảng 1,5 triệu đồng/đôi kính) cho các trường hợp có thị lực kém, giúp cải thiện chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài khám chữa bệnh, chương trình còn tư vấn kiến thức y tế, cách tự chăm sóc sức khỏe tại nhà, đặc biệt với các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa khớp, bệnh về mắt thường gặp ở người lớn tuổi.