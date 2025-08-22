Thứ Sáu, 22/8/2025
Gần 40 lao động xã Avương đăng ký làm việc trong nước và nước ngoài

HIỀN THÚY 22/08/2025 15:01

ĐNO - Ngày 22/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng (Sở Nội vụ) phối hợp UBND xã Avương tổ chức phiên giao dịch việc làm với gần 100 đoàn viên thanh niên, người lao động tại 16 thôn trên địa bàn xã tham gia.

anh-alang-thuan-thon-ta-lang-xa-avuong-tu-van-dang-ky-lam-viec-theo-hop-dong-tai-nuoc-ngoai.(1).jpg
Tư vấn đăng ký làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài cho lao động xã Avương. Ảnh: HIỀN THÚY

Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng cho hay, phiên giao dịch việc làm thu hút 9 doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và 52 doanh nghiệp khác trong nước tham gia tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng gồm 3.102 vị trí việc làm trong nước thuộc nhiều ngành nghề (chế biến thực phẩm, xây dựng dân dụng, lắp ráp điện tử, may mặc, lái xe, đóng gói công nghiệp...) và 3.000 vị trí việc làm tại nước ngoài.

Đây là cơ hội để người lao động địa phương chủ động tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp; đồng thời kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và lao động nhằm tạo việc làm bền vững cho người lao động tại địa phương.

Qua tư vấn tại phiên giao dịch, gần 40 lao động của Avương đăng ký làm việc trong nước và nước ngoài.

