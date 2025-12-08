Chính trị Phường Ngũ Hành Sơn và xã Avương ký kết hợp tác phát triển ĐNO - Chiều 12/8, Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn và Đảng ủy xã Avương, thành phố Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên trái sang) chứng kiến lễ ký kết giữa 2 địa phương Ngũ Hành Sơn và Avương. Ảnh: T. HUY

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng bày tỏ vui mừng khi 2 địa phương tổ chức kết nghĩa, nhằm tăng cường đoàn kết, góp thêm phần ý nghĩa sau 28 năm 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng "về chung một nhà".

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị, 2 địa phương nỗ lực, phối hợp giúp nhau để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tốt nhất, mục tiêu cuối cùng là hướng đến giúp người dân các địa phương có đời sống tốt hơn.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (hàng đầu, thứ 6, bên phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy 2 địa phương tại lễ ký kết. Ảnh: TRỌNG HUY

Các địa phương giúp nhau thực hiện hiệu quả nghị quyết của mỗi địa phương mình, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ tích cực cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn.

Đối với các nội dung ký kết, các địa phương đã bám sát định hướng của Thành ủy, trên cơ sở đó, cần có kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng tầm ý nghĩa của việc kết nghĩa như mong muốn và chủ trương của lãnh đạo thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (hàng đầu, thứ 7 bên phải sang) chụp hình lưu niệm cùng tập thể 2 địa phương tại lễ ký kết. Ảnh: T. HUY

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng mong muốn 2 địa phương quyết nỗ lực để có kết quả, sản phẩm và thành tích cụ thể, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

Theo nội dung ký kết, việc kết nghĩa, hỗ trợ, hợp tác giữa 2 địa phương dựa trên nguyên tắc tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tinh thần tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết với mục tiêu phát huy lợi thế của mỗi địa phương để hỗ trợ, chia sẻ cùng phát triển bền vững.

Hai địa phương cần thường xuyên tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đại diện lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn (trái) trao quà cho đại diện lãnh đạo xã Avương. Ảnh: T. HUY

Duy trì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo xã Avương (trái) trao quà cho đại diện lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: T. HUY

Hai địa phương cần phối hợp, thu hút, mời gọi, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn để tổ chức khảo sát, đầu tư các chương trình, dự án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của xã Avương để phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, hợp tác về sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sự nghiệp y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bình đẳng giới; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; trong thực hiện các các giải pháp giảm nghèo.

Ngoài ra, theo nội dung ký kết, 2 địa phương sẽ hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch; các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc thù và sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương nhằm tạo điều kiện khai thác và phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh, dư địa về phát triển du lịch tại mỗi địa phương...