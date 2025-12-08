Giá lúa gạo hôm nay 12/8: Gạo nguyên liệu nhích giá
Giá lúa gạo hôm nay tương đối ổn định, giao dịch chậm. Gạo xuất khẩu giữ giá 395 USD/tấn (5% tấm), nhưng áp lực giảm do Ấn Độ tăng cung.
Giá lúa gạo trong nước
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 tăng 100 đồng/kg lên 8.300 - 8.400 đồng/kg, CL 555 tăng 150 đồng/kg lên 8.800 - 8.900 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, IR 504 8.500 - 8.600 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.
|GIỐNG LÚA
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Lúa IR 50404 (tươi)
|5.700 – 5.800
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
|Lúa Đài thơm 8 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 18 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa Nhật
|7.800 – 8.000
|Lúa Nàng Nhen (khô)
|20.000
|Lúa Nàng Hoa 9
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.
|GIỐNG GẠO
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nàng Nhen
|28.000
|Gạo thường
|14.000 – 15.000
|Gạo thơm
|17.000 – 22.000
|Gạo thơm Jasmine
|17.000 – 18.000
|Gạo Nàng hoa
|21.000
|Gạo tẻ thường
|13.000 – 14.000
|Gạo thơm thái hạt dài
|18.000 – 20.000
|Gạo Hương Lài
|22.000
|Gạo thơm Đài Loan
|20.000
|Gạo Nhật
|22.000
|Gạo Sóc thường
|17.500
|Gạo nguyên liệu OM 380
|7.950 – 8.050
|Gạo nguyên liệu CL 555
|8.600 – 8.750
|Gạo nguyên liệu OM 5451
|9.500 – 9.650
|Gạo nguyên liệu IR 504
|8.200 – 8.300
|Gạo nguyên liệu OM 18
|9.600 – 9.700
Phụ phẩm
Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.400 - 7.500 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định.
|Mặt hàng
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Tấm thơm
|7.400 – 7.500
|Cám
|6.600 – 6.700
|Trấu
|1.000 – 1.150
Thị trường giao dịch
Nguồn cung lúa cuối vụ ít, giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An chậm. Thương lái mua cầm chừng, nông dân giữ giá cao, thị trường bình ổn.
|GIỐNG NẾP
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nếp IR 4625 (khô)
|9.500 – 9.700
|Nếp 3 tháng (khô)
|9.600 – 9.700
|Nếp IR 4625 (tươi)
|7.300 – 7.500
Giá gạo xuất khẩu
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, vượt Thái Lan (370 USD/tấn). Ấn Độ giảm giá gạo 5% tấm xuống 360 - 368 USD/tấn do rupee yếu và nguồn cung dư thừa. Thuế nhập khẩu Mỹ tăng 50% từ 28/8 và Ấn Độ giải phóng 7 triệu tấn gạo gây áp lực giảm giá.