Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 12/8: Gạo nguyên liệu nhích giá

PHỐ HỘI 12/08/2025 10:44

Giá lúa gạo hôm nay tương đối ổn định, giao dịch chậm. Gạo xuất khẩu giữ giá 395 USD/tấn (5% tấm), nhưng áp lực giảm do Ấn Độ tăng cung.

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 tăng 100 đồng/kg lên 8.300 - 8.400 đồng/kg, CL 555 tăng 150 đồng/kg lên 8.800 - 8.900 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, IR 504 8.500 - 8.600 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.600 – 8.750
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Phụ phẩm

Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.400 - 7.500 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.600 – 6.700
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch

Nguồn cung lúa cuối vụ ít, giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An chậm. Thương lái mua cầm chừng, nông dân giữ giá cao, thị trường bình ổn.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, vượt Thái Lan (370 USD/tấn). Ấn Độ giảm giá gạo 5% tấm xuống 360 - 368 USD/tấn do rupee yếu và nguồn cung dư thừa. Thuế nhập khẩu Mỹ tăng 50% từ 28/8 và Ấn Độ giải phóng 7 triệu tấn gạo gây áp lực giảm giá.

