Thứ Ba, 12/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

PHỐ HỘI 12/08/2025 10:45

Giá sầu riêng hôm nay tăng mạnh, sầu Thái loại A đạt 70.000 - 85.000 đồng/kg, Ri6 loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, Musang King 55.000 - 80.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng trong nước

Giá sầu riêng tăng 2.000 - 5.000 đồng/kg. Sầu Thái loại A 70.000 - 85.000 đồng/kg, VIP 90.000 - 95.000 đồng/kg. Sầu Ri6 loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô 20.000 - 28.000 đồng/kg. Musang King loại A 55.000 - 80.000 đồng/kg. Đắk Lắk giá cao nhất, Thái VIP 90.000 đồng/kg. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nguồn cung dồi dào, nhưng Đồng bằng sông Cửu Long gần hết vụ.

Giá sầu riêng hôm nay 12/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 30.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 24.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
75.000 - 78.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
55.000 - 58.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
85.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
65.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 12/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 32.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 25.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
78.000 - 85.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
58.000 - 65.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
90.000 - 95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
70.000 - 75.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
55.000 - 62.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
42.000 - 45.000 đồng/kg

Thị trường và sản lượng

Diện tích sầu riêng đạt 150.000 ha, sản lượng 1,3 triệu tấn, tăng gấp đôi trong 5 năm. Xuất khẩu đạt 2,5 - 2,7 tỷ USD, chủ yếu sang Trung Quốc (80-90%). Chỉ 5% vùng trồng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, gây khó khăn cho xuất khẩu.

Xuất khẩu sầu riêng

Trung Quốc siết kiểm tra dư lượng hóa chất, nhiều lô hàng bị trả lại. Quyết định 3015/QĐ-BNNMT (04/08/2025) yêu cầu vùng trồng có mã số, cơ sở đóng gói đạt chứng nhận, sản phẩm truy xuất nguồn gốc. Nông dân cần liên kết, đầu tư hạ tầng để đáp ứng tiêu chuẩn, tránh rủi ro ùn ứ hàng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Nội dung đi bộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia: Đà Nẵng khẳng định vị thế

Nội dung đi bộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia: Đà Nẵng khẳng định vị thế

Nữ Việt Nam - nữ Thái Lan: Trận “chung kết sớm”

Nữ Việt Nam - nữ Thái Lan: Trận “chung kết sớm”

Thanh Phúc, Thành Ngưng nối dài kỷ lục vô địch quốc gia

Thanh Phúc, Thành Ngưng nối dài kỷ lục vô địch quốc gia

Nhận định Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi: Viết tiếp cổ tích hay kết truyện

Nhận định Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi: Viết tiếp cổ tích hay kết truyện

Nhận định Jannik Sinner vs Gabriel Diallo: Liệu sức trẻ có đủ sức cản bước "quái vật"

Nhận định Jannik Sinner vs Gabriel Diallo: Liệu sức trẻ có đủ sức cản bước "quái vật"

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Nội dung đi bộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia: Đà Nẵng khẳng định vị thế

Nội dung đi bộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia: Đà Nẵng khẳng định vị thế

Nữ Việt Nam - nữ Thái Lan: Trận “chung kết sớm”

Nữ Việt Nam - nữ Thái Lan: Trận “chung kết sớm”

Thanh Phúc, Thành Ngưng nối dài kỷ lục vô địch quốc gia

Thanh Phúc, Thành Ngưng nối dài kỷ lục vô địch quốc gia

Nhận định Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi: Viết tiếp cổ tích hay kết truyện

Nhận định Stefanos Tsitsipas vs Benjamin Bonzi: Viết tiếp cổ tích hay kết truyện

Nhận định Jannik Sinner vs Gabriel Diallo: Liệu sức trẻ có đủ sức cản bước "quái vật"

Nhận định Jannik Sinner vs Gabriel Diallo: Liệu sức trẻ có đủ sức cản bước "quái vật"

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO