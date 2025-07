Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 18/7/2025: Giá vàng trong nước vẫn hờ hững khi giá vàng thế giới giằng co quanh đỉnh 3300 USD Giá vàng hôm nay 18/7/2025 ở trong nước lại tiếp tục đi ngang, trong khi giá vàng thế giới dao động quanh 3.300 USD/ounce, chịu áp lực từ USD mạnh.

Cập nhật giá vàng hôm nay 18/7/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC và giá vàng DOJI vẫn chưa có biến động mới

Tính đến 09h30 ngày 18/7/2025, giá vàng hôm nay 18/7/2025 mới nhất tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC và DOJI tiếp tục xu hướng đi ngang so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 118,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, DOJI duy trì mức giá này tại các khu vực, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Giá vàng các thương hiệu lớn khác ghi nhận biến động nhẹ

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 18/7/2025 ghi nhận mức 118,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,6 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với ngày trước. Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 117,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 120,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

PNJ tiếp tục duy trì mức giá thấp hơn, với giá vàng miếng ở mức 114,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,6 triệu đồng/lượng (bán ra), phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn tiết kiệm. Đáng chú ý, Mi Hồng ghi nhận giá mua vào tăng 200 nghìn đồng/lượng, đạt 119,8 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn giữ ở mức 120,6 triệu đồng/lượng. Vietinbank Gold cũng niêm yết giá bán ra ở mức 120,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 đi ngang so với hôm qua

Tính đến 09h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,9-118,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 18/7/2025 không có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,0-119,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,6-117,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay ngày 18/7/2025 ở trong nước chi tiết

1. DOJI - Cập nhật: 18/7/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 118.600

120.600

AVPL/SJC HCM 118.600

120.600

AVPL/SJC ĐN 118.600

120.600

Nguyên liệu 9999 - HN 108.000

109.100

Nguyên liệu 999 - HN 107.900

109.000

2. PNJ - Cập nhật: 18/07/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.700 117.600 TPHCM - SJC 118.600 120.600 Hà Nội - PNJ 114.700 117.600 Hà Nội - SJC 118.600 120.600 Đà Nẵng - PNJ 114.700 117.600 Đà Nẵng - SJC 118.600 120.600 Miền Tây - PNJ 114.700 117.600 Miền Tây - SJC 118.600 120.600 Giá vàng nữ trang - PNJ 114.700 117.600 Giá vàng nữ trang - SJC 118.600 120.600 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.700 Giá vàng nữ trang - SJC 118.600 120.600 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.700 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.700 117.600 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.700 117.600 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 114.200 116.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 114.080 116.580 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 113.370 115.870 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 113.130 115.630 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 80.180 87.680 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.920 68.420 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 41.200 48.700 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 104.500 107.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.840 71.340 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 68.510 76.010 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 72.010 79.510 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.410 43.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.160 38.660

3. SJC - Cập nhật: 18/7/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118.600

120.600

Vàng SJC 5 chỉ 118.600

120.620

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118.600

120.630

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 114.200

116.700

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 114.200

116.800

Nữ trang 99,99% 114.200

116.100

Nữ trang 99% 110.450

114.950

Nữ trang 68% 72.205

79.105

Nữ trang 41,7% 41.668

48.568

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 18/7/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 18/7/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3339,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,9 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,31 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (118,6-120,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 10,29 triệu.

Vào sáng ngày 18/7/2025, giá vàng hôm nay 18/7/2025 trên thị trường thế giới không có nhiều thay đổi, được ghi nhận ở mức 3.337,59 USD/ounce, tương đương khoảng 110,31 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cả tuần, giá vàng đang có dấu hiệu giảm nhẹ, mất khoảng 0,5% giá trị. Nguyên nhân chính là do đồng đô la Mỹ mạnh lên và các số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng tiền tệ khác. Khi đồng đô la tăng giá, vàng – vốn được định giá bằng USD – thường khó tăng giá mạnh vì chi phí mua vàng sẽ cao hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Các số liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang phát triển ổn định. Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 6 tăng 0,6%, vượt kỳ vọng, sau khi giảm 0,9% trong tháng trước đó. Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 221.000 trong tuần kết thúc vào ngày 12/7, thấp hơn dự đoán của các chuyên gia. Những thông tin này cho thấy kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ, cụ thể là chưa vội giảm lãi suất. Điều này tạo áp lực lên giá vàng hôm nay 18/7/2025, vì vàng thường tăng giá tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp, khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Mặc dù kinh tế Mỹ đang mạnh, một số ý kiến trong Fed, như Thống đốc Christopher Waller, cho rằng có thể cần giảm lãi suất vào cuối tháng này do lo ngại về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn. Nếu lãi suất giảm, vàng có thể trở nên hấp dẫn hơn vì chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng sẽ thấp hơn. Vàng từ lâu được xem là nơi trú ẩn an toàn khi kinh tế bất ổn, và trong môi trường lãi suất thấp, các nhà đầu tư thường đổ tiền vào vàng thay vì các tài sản sinh lời khác như trái phiếu. Vì vậy, giá vàng hôm nay 18/7/2025 trên thị trường thế giới vẫn đang được theo dõi sát sao, khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu từ Fed về chính sách lãi suất.

ên cạnh vàng, các kim loại quý khác như bạch kim và bạc cũng có diễn biến đáng chú ý. Giá bạch kim tăng 1% lên 1.472,20 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 8/2014. Giá palladium cũng tăng 1,4% lên 1.297,78 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 8/2023. Trong khi đó, giá bạc giữ ở mức 38,12 USD/ounce, không thay đổi. Những biến động này cho thấy thị trường kim loại quý đang có nhiều yếu tố tác động, từ chính sách tiền tệ đến các cuộc đàm phán thương mại, đặc biệt là khi Mỹ mở rộng chiến tranh thuế quan.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 18/7/2025

Vào ngày 18/7/2025, giá vàng hôm nay 18/7/2025 trên thị trường thế giới dao động quanh mức 3.337,59 USD/ounce, tương đương khoảng 110,31 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Theo chuyên gia Fawad Razaqzada từ City Index, đồng USD mạnh lên, được củng cố bởi việc trì hoãn cắt giảm lãi suất và các chính sách tài khóa của Tổng thống Donald Trump, đang gây áp lực lên giá vàng. Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn với các nhà đầu tư sử dụng tiền tệ khác, dẫn đến xu hướng giảm nhẹ của giá vàng hôm nay 18/7/2025 trong ngắn hạn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, làm giảm sức hút của vàng như một tài sản an toàn. Doanh số bán lẻ tăng vượt kỳ vọng, trong khi chỉ số niềm tin doanh nghiệp tại khu vực Philadelphia đạt 15,9 điểm, cao hơn nhiều so với dự báo. Các yếu tố như đơn hàng mới, vận chuyển và việc làm đều tăng mạnh, cho thấy kinh tế Mỹ đang phát triển tốt. Điều này khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) có thể chưa vội giảm lãi suất, một yếu tố bất lợi cho vàng. Ngay sau khi dữ liệu tích cực được công bố, giá vàng hôm nay 18/7/2025 giảm mạnh xuống 3.312,66 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ nhờ lực mua bắt đáy.

Dù chịu áp lực, vàng vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị. Các doanh nghiệp tại Mỹ báo cáo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, cho thấy lạm phát vẫn hiện hữu. Ngoài ra, cuộc chiến thương mại do Tổng thống Trump khởi xướng tiếp tục tạo ra sự bất an, khiến vàng vẫn là lựa chọn trú ẩn an toàn. Theo ông Razaqzada, các nhà đầu tư nên theo dõi ngưỡng hỗ trợ 3.320 USD và 3.300 USD, trong khi các mức kháng cự quan trọng là 3.350 USD, 3.400 USD và 3.430 USD. Giá vàng hôm nay 18/7/2025 vì thế vẫn thu hút sự chú ý, với khả năng dao động mạnh nếu có thay đổi trong chính sách kinh tế hoặc thương mại toàn cầu.