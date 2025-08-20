Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới chìm trong sắc đỏ, mất đỉnh kỷ lục Giá vàng hôm nay 20/8/2025 giảm mạnh, vàng SJC, DOJI mất 200.000 đồng/lượng, niêm yết 123,8-124,8 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giảm còn 110,22 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 20/8/2025 mới nhất

Cập nhật giá vàng hôm nay 20/8/2025 mới nhất, thị trường vàng trong nước ghi nhận một ngày giao dịch ảm đạm khi đa số các thương hiệu lớn đều đồng loạt giảm giá.

Giá vàng SJC, DOJI giảm nhẹ, mất đỉnh kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng SJC hôm nay tại Hà Nội đã ngay lập tức giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Không nằm ngoài xu hướng, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận đà giảm tương tự. Giá vàng miếng tại đây giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa mức giá hiện tại về 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt sụt giá

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá mua vào giảm tới 300.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm nhẹ hơn, chỉ 200.000 đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.

PNJ, một trong những thương hiệu lớn, cũng ghi nhận giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Điều này khiến mức giá niêm yết của PNJ hiện tại là 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vietinbank Gold cũng điều chỉnh giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, hiện ở mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tham gia vào đợt điều chỉnh giảm giá. Giá vàng tại đây đã giảm 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Thương hiệu Phú Quý cũng ghi nhận đợt giảm giá mạnh ở cả hai chiều. Giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, về mức 122,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 200.000 đồng/lượng, còn 124,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 20/8/2025 ngược dòng, tăng nhẹ

Vào 09h30 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 20/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,8

▼200K 124,8

▼200K Tập đoàn DOJI 123,8

▼200K 124,8

▼200K Mi Hồng 124,2

▼300K 124,8

▼200K PNJ 123,8

▼200K 124,8

▼200K Vietinbank Gold 124,8

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,8

▼200K 124,8

▼200K Phú Quý 122,8

▼200K 124,8

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC HCM 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.800

▼200K 124.800

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.800

- 125.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.700

- 125.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Hà Nội - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Miền Tây - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 20/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼30K 11,890

▼30K Trang sức 99.9 11,430

▼30K 11,880

▼30K NL 99.99 10,833

▼30K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,833

▼30K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼30K 11,950

▼30K Miếng SJC Thái Bình 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Nghệ An 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Hà Nội 12,400

- 12,500

-

4. SJC - Cập nhật: 20/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.800

▼200K 124.800

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.800

▼200K 124.820

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.800

▼200K 124.830

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▼200K 119.300

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▼200K 119.400

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3312,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 2,0 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.500 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,58 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những bước tiến lớn trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước. Những dữ liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ cũng gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn còn. Ông Trump khá lo lắng khi cho rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Putin sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine, nếu không “tình hình sẽ rất khó khăn”.

Trong loạt phát biểu mới nhất, ông Trump khẳng định sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng cũng nhấn mạnh Tổng thống Ukraine cần linh hoạt hơn, ám chỉ việc có thể phải nhượng bộ lãnh thổ.

Ông Trump khẳng định Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO, song vẫn có "một hình thức đảm bảo an ninh nào đó" cho Kiev.

Hiện giới đầu tư cũng dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm (NFP) và lạm phát (CPI).

Nhiều người lo ngại, các số liệu kinh tế tích cực cho thấy nếu Fed cắt giảm lãi suất quá sớm, chính sách có thể phản tác dụng, kéo dài áp lực lạm phát.

Mặc dù vàng chịu nhiều áp lực nhưng không ít chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Các tổ chức dự báo vàng có thể chạm mốc 3.500 USD/ounce vào cuối năm nếu Fed duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 20/8/2025

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Áp lực bán theo phân tích kỹ thuật từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn xuất hiện trên cả vàng và bạc.

Các nhà đầu tư cũng tranh thủ điều chỉnh lại danh mục trước thềm hội nghị lớn của FED tại miền Tây nước Mỹ cuối tuần này. Kết thúc phiên, hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 8,6 USD xuống 3.369,6 USD/ounce, còn bạc giao tháng 9 mất 0,604 USD, xuống còn 37,42 USD/ounce.

Các nhà giao dịch và giới đầu tư đang chờ đợi Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Kansas, bắt đầu vào tối thứ Năm tại Jackson Hole, Wyoming.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) - Jerome Powell dự kiến sẽ công bố khung chính sách mới của FED vào thứ Sáu. Bài phát biểu này có thể mang lại thông tin mới cho thị trường về mức độ ủng hộ việc hạ lãi suất tại kỳ họp tháng 9.

Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong đêm qua. Các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo mở cửa giảm nhẹ khi phiên giao dịch tại New York bắt đầu.

Về kỹ thuật, hợp đồng vàng giao tháng 12 vẫn có lợi thế trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt mức kháng cự vững chắc 3.500 USD/ounce. Ngược lại, mục tiêu của phe bán là đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là đáy tháng 7 ở 3.319,2 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức cao nhất tuần này 3.403,6 USD, sau đó là 3.423,8 USD/ounce. Hỗ trợ đầu tiên ở mức 3.350 USD/ounce và tiếp theo là 3.319,2 USD/ounce.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD gần như đi ngang, giá dầu thô giảm xuống quanh mức 62,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.