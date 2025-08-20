Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 20/8: 3 miền giảm mạnh, tạo nên đáy mới Giá heo hơi hôm nay 20/8 giảm mạnh cả 3 miền, miền Bắc chạm đáy 56.000 đồng/kg. Người chăn nuôi lo lắng khi thị trường ngập sắc đỏ, giá thấp kỷ lục.

Giá heo hơi miền Bắc rơi tự do

Thị trường heo hơi miền Bắc bất ngờ rung chuyển với cú sốc giảm giá mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Phú Thọ dẫn đầu đà giảm khi đột ngột mất 2.000 đồng/kg, đẩy giá xuống chỉ còn 57.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong khu vực, khiến nhiều người lo lắng.

Không chỉ riêng Phú Thọ, hàng loạt tỉnh thành khác cũng không tránh khỏi xu hướng giảm giá. Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 58.000 đồng/kg. Tương tự, tại Cao Bằng và Thái Nguyên, giá heo cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Ngay cả vùng Tây Bắc hiểm trở cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đều giảm 1.000 đồng/kg, đẩy giá xuống mức 56.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giữa làn sóng giảm giá, một vài "điểm sáng" vẫn giữ được vị thế. Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên kiên quyết giữ mức 58.000 đồng/kg. Lạng Sơn và Lào Cai cũng ổn định ở mức 57.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi toàn miền Bắc đang dao động từ 56.000 đến 58.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 58.000 ▼1.000 Cao Bằng 57.000 ▼1.000 Thái Nguyên 57.000 ▼1.000 Lạng Sơn 57.000 - Quảng Ninh 58.000 - Bắc Ninh 58.000 ▼1.000 Hà Nội 58.000 ▼1.000 Hải Phòng 58.000 ▼1.000 Ninh Bình 58.000 - Lào Cai 57.000 - Lai Châu 56.000 ▼1.000 Điện Biên 56.000 ▼1.000 Phú Thọ 57.000 ▼2.000 Sơn La 56.000 ▼1.000 Hưng Yên 58.000 -

Miền Trung chịu tác động, chỉ một tỉnh "sáng chói"

Không nằm ngoài xu hướng chung, khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh. Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đồng loạt giảm, đưa giá heo xuống 54.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg.

Bất chấp tình hình chung, Lâm Đồng xuất hiện như một "ngọn hải đăng" của khu vực. Tỉnh này vẫn kiên cường duy trì mức giá cao nhất 61.000 đồng/kg, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các tỉnh lân cận. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị vẫn giữ giá ổn định.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 55.000 - Quảng Trị 55.000 - Huế 55.000 ▼1.000 Đà Nẵng 55.000 ▼1.000 Quảng Ngãi 55.000 ▼1.000 Gia Lai 54.000 ▼1.000 Đắk Lắk 58.000 ▼1.000 Khánh Hoà 58.000 ▼1.000 Lâm Đồng 61.000 -

Thị trường miền Nam kiên cường giữ vững phong độ

Dù có sự điều chỉnh giảm, thị trường miền Nam vẫn cho thấy sự vững vàng. TP.HCM và Cần Thơ giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá xuống 61.000 đồng/kg. Cà Mau cũng giảm 1.000 đồng/kg, ở mức 62.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, một số tỉnh phía Nam vẫn giữ vững vị thế "đầu tàu" của cả nước. Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu với mức giá 62.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long duy trì ổn định ở mức 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Đồng Nai 62.000 - Tây Ninh 62.000 - Đồng Tháp 62.000 - An Giang 61.000 - Cà Mau 62.000 ▼1.000 TP HCM 61.000 ▼1.000 Vĩnh Long 61.000 - Cần Thơ 61.000 ▼1.000

Dịch tả lợn Châu Phi gây áp lực lớn cho ngành chăn nuôi

Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, dịch tả lợn Châu Phi ban đầu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với quy mô vài con, nhưng gần đây đã bùng phát mạnh, với hơn 21.000 con lợn nhiễm bệnh.

Tại Nghệ An, diễn biến dịch ngày càng phức tạp và khó lường. Từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (1-5 con), dịch đã lan sang các trang trại lớn, khiến số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy tăng đột biến.

Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Nhiều công điện đã được ban hành, gồm Công điện số 09/CĐ-UBND (18/4/2025), Công điện khẩn số 20/CĐ-UBND (15/7/2025) và số 23/CĐ-UBND (21/7/2025).

Tính chất nghiêm trọng của dịch được thể hiện qua các hội nghị cấp tỉnh và các cuộc họp trực tuyến với tổ công tác, UBND cấp xã để hướng dẫn, chỉ đạo và thúc đẩy công tác phòng, chống dịch.

Để hỗ trợ ngành chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh ban hành quyết định, phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ các xã/phường, góp phần giảm áp lực cho các địa phương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.