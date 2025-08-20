Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt tăng, nội địa ngược dòng Giá cà phê thế giới ngày 20/8/2025 tăng mạnh, robusta lên 4.326 USD/tấn, arabica đạt 353,80 cent/lb. Trong nước, giá Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động 116.600-117.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 20 8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.326 USD/tấn, tăng 171 USD/tấn (tương đương 4.12%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.199 USD/tấn, tăng 179 USD/tấn (tương đương 4.45%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.075 USD/tấn, tăng 180 USD/tấn (tương đương 4.62%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 188 USD/tấn (4.91%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 184 USD/tấn (4.85%).

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 20 8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 353.80 cent/lb, tăng 10.20 cent/lb (tương đương 2.97%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 345.75 cent/lb, tăng 9.70 cent/lb (tương đương 2.89%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 335.85 cent/lb, tăng 10.05 cent/lb (tương đương 3.08%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 9.90 cent/lb (3.11%) và kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 9.50 cent/lb (3.06%).

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đang chịu ảnh hưởng lớn từ lo ngại thời tiết bất lợi tại Brazil – nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Hiện tượng sương giá đã làm giảm năng suất vườn cây, dẫn đến triển vọng cung cầu toàn cầu căng thẳng hơn. Tuy nhiên, tồn kho arabica cao và dự báo sản lượng robusta từ Việt Nam tăng đang tạo áp lực trái chiều.

Ngoài ra, một yếu tố đáng chú ý là sự mở rộng thị trường Trung Quốc. Đầu tháng 8/2025, Trung Quốc đã cấp phép cho 183 doanh nghiệp cà phê Brazil, giữa lúc cà phê Brazil vào Mỹ chịu thuế đối ứng 50%. Trung Quốc dự báo nhập khẩu 336.000 tấn trong niên vụ 2024-2025 (theo Bộ Nông nghiệp Mỹ), với tiềm năng lớn nhờ dân số hơn 1 tỷ người và xu hướng chuyển từ trà sang cà phê ở giới trẻ. Tuy nhiên, thị phần của Việt Nam tại đây chỉ chiếm 2,1% (22.050 tấn trong 7 tháng đầu 2025, theo VICOFA), và doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị thủ tục xuất khẩu chính ngạch qua GACC để tận dụng cơ hội.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 20/8/2025

Sáng 20/8, thị trường cà phê trong nước điều chỉnh giảm. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 116.600 - 117.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu, giảm nhẹ sau đợt tăng vừa rồi, với mức giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 116.600 - 117.300 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg, xuống 117.300 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch giảm 500 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 117.100 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 117.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá giảm đến 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 116.600 đồng/kg.

Tại Việt Nam – nhà sản xuất robusta lớn nhất thế giới, giá cà phê thu mua đang điều chỉnh giảm nhẹ sau đợt tăng trước đó, chủ yếu do nguồn cung hạn chế nhưng nông dân giữ hàng chờ giá tốt hơn. Sáng ngày 20/8/2025 (dữ liệu gần nhất, phản ánh xu hướng từ ngày 19/8), giá tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 116.600 - 117.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày trước đó.

Giá giảm này phản ánh áp lực từ thị trường thế giới (robusta giảm nhẹ), nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhờ nguồn cung nội địa hạn chế và dự báo sản lượng robusta niên vụ 2025-2026 tăng 7,9% lên 28,8 triệu bao, giúp ổn định cung trong trung hạn.