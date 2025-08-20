Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Bình ổn ở trong nước và thế giới Giá tiêu ngày 20/8/2025 ổn định, trong nước 140.000-143.000 đồng/kg, thế giới không biến động với tiêu đen Việt Nam 6.240-6.370 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 20/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự ổn định về giá. Hầu hết các loại hồ tiêu đều không có biến động về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia ổn định ở mức 7.208 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok cũng giữ nguyên ở mức 10.076 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ở mức 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là những vướng mắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC). Việc chuyển đổi thẩm quyền cấp HC từ Cục An toàn thực phẩm về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 148/2025 đang gây ra tình trạng đình trệ, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp.

Tình trạng này đã khiến nhiều lô hàng bị tắc nghẽn, có nguy cơ phải quay đầu hoặc phát sinh chi phí lớn tại cảng đến. VPSA đã phải kiến nghị khẩn cấp lên Bộ Y tế để giải quyết các vướng mắc này, đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thông suốt. Nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và sản lượng xuất khẩu của Việt Nam trong ngắn hạn.

Giá tiêu hôm nay ngày 20/8/2025 ở trong nước

Sáng nay 20/8, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam không ghi nhận biến động. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 140.000 – 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì ở mức 143.000 đồng/kg. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất.

Các địa phương khác như Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng giữ mức 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bình Phước có mức giá thấp hơn, ở mức 140.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 17 ngày đầu tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 10.830 tấn hồ tiêu, với kim ngạch đạt 71,8 triệu USD. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước, nhưng giá trị lại tăng 2,1%, cho thấy giá xuất khẩu bình quân đã cải thiện.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 20,4% tổng lượng, với mức tăng gần 50% so với tháng 7. Điều này cho thấy nhu cầu từ thị trường truyền thống vẫn rất mạnh mẽ và là động lực chính thúc đẩy kim ngạch.