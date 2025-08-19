An ninh trật tự Gìn giữ hình ảnh thành phố du lịch Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai đợt cao điểm với quyết tâm cao nhất: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gìn giữ hình ảnh thành phố du lịch thân thiện, an toàn trong lòng du khách.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền yêu cầu các tài xế xe điện chấp hành đúng quy định khi lưu thông gần phố cổ Hội An Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Chấn chỉnh hoạt động xe điện

Áp lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực phố cổ Hội An ngày càng tăng, khi du lịch có xu hướng phục hồi mạnh mẽ trở lại.

Dự lường những yếu tố tác động, kêu gọi sự hưởng ứng từ đội ngũ tài xế và các doanh nghiệp vận tải hành khách, từ đầu tháng 7, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức buổi tuyên truyền và ký cam kết với hơn 150 cán bộ, công nhân viên và lái xe điện thuộc các đơn vị vận tải hoạt động chủ yếu tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây - khu vực trung tâm du lịch của thành phố.

Tuy nhiên, một bộ phận tài xế xe điện vẫn cố tình vi phạm khi tìm cách chèo kéo khách dọc các tuyến đường, dừng đỗ để đón trả khách không đúng quy định, vượt ở các khu vực cấm vượt gây mất an toàn giao thông. Vi phạm của các xe điện này ít nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách du lịch, tác động đến hình ảnh du lịch của Hội An nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để siết chặt quản lý hoạt động của các xe điện trên địa bàn. Đây là nỗ lực nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Cảnh sát giao thông đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe điện. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, nhiều ngày qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Kết hợp giữa tuyên truyền và xử lý vi phạm, tình trạng các xe điện vi phạm giảm dần, tài xế ý thức hơn trong việc phục vụ hành khách ở khu vực phố cổ và lân cận.

Các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của tài xế. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý hơn 20 trường hợp, trong đó có trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Ngoài tăng cường tuần tra lưu động, cảnh sát giao thông cũng sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý triệt để hành vi vi phạm. Các tài xế được khuyến cáo nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tăng cường tuần tra, phối hợp

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an thành phố về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai quyết liệt hoạt động tuần tra, qua đó phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhất là xe ô tô chở khách.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Ngày 15/8 vừa qua, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê) đã phát hiện xe khách logo Đ.N. do tài xế T.X.T. (SN 1969, trú xã Núi Thành) điều khiển có biểu hiện vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.X.T. theo quy định tại Điểm n; Khoản 5, Điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Liên đới vụ này, Hợp tác xã vận tải và dịch vụ H.G., chủ phương tiện do tài xế T.X.T. điều khiển cũng bị lập biên bản vi phạm quy định tại Điểm P, Khoản 4, Điều 28 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với hình phạt bổ sung là tước phù hiệu trong thời gian 2 tháng.

Sáng cùng ngày, tại đường ĐT607, phường Điện Bàn Đông tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình cũng dừng, kiểm tra một xe ô tô khách của nhà xe T.K.C và phát hiện chở quá số người quy định (38/26 người). Lái xe và chủ xe đã bị lập biên bản, xử lý theo quy định. Đây là hai trong số rất nhiều trường hợp vi phạm được Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý trong những đợt tuần tra khép kín được duy trì suốt thời gian qua.

Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với một tài xế xe khách vi phạm. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Vừa hiện diện trên các tuyến, Cảnh sát giao thông vừa chủ động phối hợp với công an các địa phương để đồng bộ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Những “điểm nghẽn” được trao đổi để tháo gỡ, tạo sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ ở mọi khâu: tuyên truyền vận động, yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm để răn đe.

“Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục huy động 100% lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực được xác định là “điểm nóng”, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Hoạt động này nhằm răn đe, giáo dục và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, đơn vị duy trì các hoạt động tuyên truyền, phối hợp, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện trong lòng du khách” - lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.