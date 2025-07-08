Xây dựng Đảng GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Tạo sức bật cho miền núi Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), phóng viên ghi nhận một số góp ý, đề xuất tâm huyết và sát sườn nhằm tạo sức bật cho các địa phương miền núi.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương. Ảnh: DIỄM LỆ

ÔNG TRẦM QUẾ HƯƠNG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ SƠN CẨM HÀ:

Chú trọng cơ chế, chính sách mang tính liên kết vùng

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đánh dấu bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của cả thành phố giai đoạn mới. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội, Đảng bộ Sơn Cẩm Hà đã nghiên cứu, xin ý kiến và góp ý thêm vào một số nội dung.

Trong dự thảo báo cáo chính trị, nên bổ sung, phân tích sâu hơn về vai trò trung tâm của Đà Nẵng trong vùng động lực miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt, cần làm rõ mối liên kết chiến lược với tỉnh Quảng Nam (cũ) thông qua các cơ chế vùng, bao gồm việc cụ thể hóa các dự án, chương trình hợp tác đã và đang triển khai nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tổng hợp của cả vùng.

Ví dụ như vùng miền núi phía tây thành phố có lợi thế về phát triển kinh tế vườn, rừng, trang trại, trồng dược liệu quý thì cần có những cơ chế riêng, mang tính liên kết vùng, miền nhằm tạo lợi thế cạnh tranh mạnh, tạo được vùng nguyên liệu tập trung để thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, tạo sức bật cho một vùng rộng lớn.

Thời gian tới, đối với công tác dân vận cần có giải pháp riêng để vận động con người vùng núi và tiểu vùng núi; ưu tiên hơn nữa về giáo dục đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa và hỗ trợ vay vốn sản xuất cho người dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, bảo vệ và phát triển rừng, sắp xếp dân cư, thu hút doanh nghiệp và du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng, quy hoạch đô thị có bản sắc vùng núi.

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Thành ủy cần xem xét, bổ sung trong chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) những giải pháp cụ thể đối với vấn đề phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là vùng khó khăn để giảm dần khoảng cách giữa các vùng của thành phố.

Vấn đề này, thành phố cần có cơ chế chính sách cụ thể, đồng thời thu hút, kêu gọi đầu tư và đưa vào quy hoạch vùng chế biến nông lâm nghiệp để tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn, miền núi, từ đó từng bước nâng cao đời sống cho người dân một cách bền vững.

HOÀNG LINH (ghi)

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê.

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ LA ÊÊ:

Ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông

Để phát triển bền vững khu vực miền núi thời gian tới, trong văn kiện cần nghiên cứu, bổ sung nội dung giải quyết việc làm cho người lao động các xã vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua doanh nghiệp đầu tư trồng rừng gỗ lớn, trồng các loại cây dược liệu. Xây dựng nhà máy sơ chế, thu mua nông sản của người dân để tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao nguồn thu nhập.

Sau khi sáp nhập các xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc đi lại của người dân rất vất vả. Do vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cần ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông liên vùng nhằm kết nối giữa các thôn, xã miền núi và giữa miền núi với khu vực đồng bằng, thành phố để giảm thời gian tối đa cho việc đi lại của người dân, trước mắt là khẩn trương mở rộng, nâng cấp tuyến giao thông từ xã La Êê cũ lên xã Chơ Chun cũ.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đáp ứng nhu cầu cuộc sống mới cho người dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần có chương trình, đề án, cơ chế đặc biệt để hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với phòng chống thiên tai tại các thôn cũng như xây dựng trụ sở làm việc mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

La Êê là xã xa nhất, khó khăn, đặc thù nhất của huyện Nam Giang cũ. Diện tích tự nhiên của xã rất lớn, có đường biên giới với nước bạn Lào hơn 35km, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%. Do vậy, tôi đề nghị thành phố Đà Nẵng có cơ chế đầu tư đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Mặt khác, quan tâm hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ số theo phương thức cầm tay chỉ việc, góp phần phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; ban hành chính sách đào tạo cán bộ miền núi; có cơ chế luân chuyển, thu hút đội ngũ y bác sĩ về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách bố trí đội ngũ già làng có uy tín phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, miền núi, biên giới.

VĂN SỰ - PHI THÀNH (ghi)

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai thăm, tặng quà cho người có công. Ảnh: DIỄM LỆ

ÔNG NGUYỄN HỒNG LAI - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ TÂN:

Hạ tầng công nghệ thông tin là chìa khóa phát triển bền vững

Cần hoàn thiện các quy hoạch vùng, đặc biệt là quy hoạch các xã miền núi, tránh tình trạng manh mún, mỗi địa phương tự làm quy hoạch và triển khai thực hiện. Trong thời gian tới ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa bão. Với miền núi, cần giải quyết tình trạng lõm điện, lõm nước, lõm sóng điện thoại và phải đưa ra đề án cụ thể để triển khai thực hiện. Hiện nay, rất cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57, trong đó cần đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị cho các địa phương miền núi.

Đối với nội dung chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, cần bổ sung thêm 1 chỉ tiêu là “Kết nối hệ thống điện thắp sáng và phủ sóng điện thoại đến các thôn khó khăn của thành phố”. Hiện nay chúng ta đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có được thông suốt hay không chính là ở việc kết nối internet thuận tiện. Trong khi đó, ở miền núi, hạ tầng công nghệ thông tin cũng như hệ thống điện còn nhiều khó khăn, có thôn còn chưa có điện và sóng wifi.

Xây dựng chính quyền điện tử nên yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử, nhưng người dân không tiếp cận được vì hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng, việc ứng dụng công nghệ số đối với người dân là điều không thể. Miền núi thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ do địa hình chia cắt, giao thông hạn chế và thiếu hụt cơ sở vật chất. Việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống wifi công cộng tại các thôn, bản giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại điện tử và các cơ hội phát triển kinh tế khác, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Điều nữa là cần khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế, du lịch giữa các địa phương; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung gắn với hình thành các khu dân cư để tránh tình trạng xây dựng các khu dân cư nhưng không có đất sản xuất nên dân không ở mà trở về nơi cũ để sinh sống. Xây dựng đề án để phát triển bảo tồn văn hóa bản địa, các tập quán tốt đẹp của các cộng đồng dân tộc thiểu số phục vụ cho du lịch, góp phần phát triển kinh tế.

DIỄM LỆ (ghi)