Thể thao Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia ĐNO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam bế mạc Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025 sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi.

Đoàn Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Tham gia giải có 20 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành với hơn 260 vận động viên, tranh 57 bộ huy chương ở 2 nội dung: thi đấu taolu (quyền) tranh 38 bộ huy chương và thi đấu sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương.

Kết quả chung cuộc, với dàn vận động viên đồng đều, được đào tạo bài bản, đoàn Hà Nội xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với 20 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí Nhì toàn đoàn với 8 huy chương Vàng; đoàn Quân đội giành vị trí thứ Ba với 5 huy chương Vàng.

Giải đấu là dịp để Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Wushu của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc.

Qua đó phát hiện, tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan và các giải Wushu quốc tế thời gian tới.