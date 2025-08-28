Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia

VIẾT TRỌNG 28/08/2025 16:52

ĐNO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam bế mạc Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025 sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi.

doan-ha-noi-gianh-vi-tri-nhat-toan-doan(1).jpg
Đoàn Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Tham gia giải có 20 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành với hơn 260 vận động viên, tranh 57 bộ huy chương ở 2 nội dung: thi đấu taolu (quyền) tranh 38 bộ huy chương và thi đấu sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương.

Kết quả chung cuộc, với dàn vận động viên đồng đều, được đào tạo bài bản, đoàn Hà Nội xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với 20 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí Nhì toàn đoàn với 8 huy chương Vàng; đoàn Quân đội giành vị trí thứ Ba với 5 huy chương Vàng.

Giải đấu là dịp để Cục Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Wushu của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc.

Qua đó phát hiện, tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan và các giải Wushu quốc tế thời gian tới.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Hơn 260 vận động viên tranh tài Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia tại Đà Nẵng

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 17 đến 25/8

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO