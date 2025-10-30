Xã hội Hàng ngàn suất ăn, nhu yếu phẩm chắt chiu gửi về vùng ngập lụt, chia cắt ĐNO - Rất nhiều phần quà nghĩa tình từ các địa phương, đơn vị, người dân vùng an toàn đã kịp thời trao gửi đến người dân vùng lũ, vùng bị ảnh hưởng sạt lở, mang ý nghĩa động viên sâu sắc giúp họ vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Tây Giang trao quà hỗ trợ cho 6 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhận thông tin thôn Aching, xã Tây Giang có 6 hộ bị đất đá sạt lở tràn vào nhà, gây thiệt hại tài sản và hư hỏng nhiều lương thực tích trữ, sáng 30/10, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) khu vực Tây Giang đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Do đường vào thôn Aching nằm trong vùng cô lập, bị chia cắt bởi sạt lở và suối dâng cao, cán bộ Ngân hàng CSXH khu vực Tây Giang phải gùi hàng, đi bộ hàng cây số để tiếp cận địa bàn. Mỗi hộ bị ảnh hưởng sạt lở được đơn vị hỗ trợ một suất quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Ông Vũ Định, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH khu vực Tây Giang cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm và huy động cán bộ đóng góp để tiếp tục hỗ trợ các hộ dân trong vùng bị cô lập.

Thức ăn, nhu yếu phẩm được Đoàn Thanh niên xã Thăng An huy động, mang đến cho người dân khu vực bị ngập lụt. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại xã Thăng An, những ngày qua, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các đơn vị thiện nguyện vận động người dân địa phương hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm cho các hộ nằm trong vùng bị chia cắt do lũ lớn. Đến nay, đơn vị đã huy động gần 80 triệu đồng, 510 suất nhu yếu phẩm, 30 thùng nước lọc, 1.000 bánh mì...

Đặc biệt, từ nguồn kinh phí, gạo và rau củ huy động được, đoàn viên, thanh niên nấu gần 2.000 suất cơm. Toàn bộ thức ăn, nhu yếu phẩm này được đóng gói cẩn thận, vận chuyển đến các khu vực ngập sâu để trao tặng người dân bị ảnh hưởng.

Chị Phạm Thị Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thăng An cho biết, những suất cơm, phần quà tuy nhỏ bé nhưng với nhiều hộ dân bị chia cắt do ngập sâu, không thể nấu ăn, lại rất ý nghĩa.

“Hy vọng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống”, chị Diệu chia sẻ.

Đoàn Thanh niên xã Tam Anh hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở xã Đại Lộc. Ảnh: HỒ QUÂN

Anh Huỳnh Minh Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Anh cho biết, đơn vị đã huy động các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn xã hỗ trợ lượng lớn nước, sữa, lương khô, bánh mì; đồng thời gói 300 bánh chưng, bánh ú. Toàn bộ số lương thực này đã kịp thời chuyển đến vùng lũ xã Đại Lộc trong ngày 30/10, giúp bà con không bị thiếu ăn trong những ngày bị nước lũ chia cắt.