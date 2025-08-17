Tác phẩm, tác giả Hành trình chạm đến độc giả Trong thời đại số, viết sách không còn là đặc quyền của các nhà văn chuyên nghiệp. Câu chuyện trong sách cũng không chỉ mang tính giả tưởng. Những trải nghiệm và bài học chân thực nhất, những đam mê, thất bại, thành công của tuổi trẻ, đều có thể được gói ghém vào từng trang sách, truyền đi thông điệp mạnh mẽ: dám sống và dám viết.

Tác giả Hạnh Nguyễn. Ảnh: NVCC

Biến câu chuyện cá nhân thành cảm hứng cộng đồng



“Năm 2012, 12 năm trước, vào một ngày đen tối nhất trong những năm tuổi 20, tôi ngồi thu lu trong văn phòng công ty đầu tiên của mình. Mới vài tháng trước, nơi đây là tất cả kỳ vọng của tôi về một tương lai thành công, giàu có, công việc đúng với đam mê, mỗi ngày đều đầy cảm hứng. Nhưng hôm đấy, chỉ còn lại mình tôi với cái ví rỗng không. Tôi đã đốt hết 200 triệu đồng của ba mẹ chỉ trong vài tháng, để đổi lại một bài học tưởng chừng đương nhiên: Không thể nào làm ăn mà thiếu chín chắn, thiếu nghiên cứu thị trường, thiếu kiến thức”.

Đó là những dòng mở đầu của tác giả Nhung Phùng (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) trong cuốn sách “Kinh doanh online - Kiếm tiền bạc tỉ” - nơi chị trải lòng chia sẻ những kinh nghiệm đúc rút sau 11 năm kinh doanh, với nhiều dự án khởi nghiệp khác nhau. Một chặng đường lắm gian nan, nhiều đánh đổi, nhưng xứng đáng để nhìn lại và lan tỏa.

Xuyên suốt hành trình “thực chiến” của mình, chị Nhung đã thực hiện hàng trăm video, hội thảo trực tuyến hướng dẫn cho những người có cùng đam mê, “thế nhưng việc bắt đầu viết một cuốn sách là điều gì đó rất khác, nơi mình chậm lại, đi sâu hơn vào kiến thức, cặn kẽ từng nội dung, lồng ghép cả cảm xúc, kinh nghiệm cá nhân và bài học trưởng thành. Nó như một cuộc trò chuyện vậy, từ câu chuyện nhỏ của mình giúp mang đến cho cộng đồng những ý nghĩa lớn hơn”, chị chia sẻ.

Tác giả Nhung Phùng đã dành một năm chuẩn bị bản thảo, hoàn thiện các công đoạn biên tập, thiết kế, xin cấp phép để cho ra mắt 1.000 bản sách đầu tay vào năm 2024, do DIMI Book thực hiện, FAHASA phát hành.

Tác giả kỳ vọng đây sẽ là một cuốn sách kỹ năng chỉn chu, gần gũi, chạm được vào những góc khuất, bóc tách được những bài học cụ thể nhất. Đồng thời với chuyên môn và đam mê của bản thân, tác giả hy vọng cung cấp kiến thức, tư duy và tâm lý vững vàng cho bạn đọc - những người đang trên bước đường kinh doanh.

Từ tác giả đến người đồng hành xuất bản sách



Hạnh Nguyễn (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) là Co-Founder (đồng sáng lập viên) của DIMI Book - đơn vị hỗ trợ xuất bản sách, từng mơ ước sở hữu cuốn sách của riêng mình trước năm 30 tuổi.

Chị bắt đầu hành trình viết lách bằng bản thảo truyện ngắn gửi NXB Phụ nữ, nhưng bị từ chối vì thiếu sức hút. Theo gợi ý của một biên tập viên, chị chuyển hướng viết về chân dung nhân vật, vốn là thế mạnh khi tham gia các hoạt động truyền thông.

“Mình quyết định về quê, hạn chế liên lạc, tập trung tối đa thời gian cho bản thảo. Mỗi ngày đều đặn, mình viết vào lúc tỉnh táo nhất, tắt tất cả trình duyệt trên máy tính, đặt điện thoại xa tầm nhìn, bấm thời gian trước khi bắt đầu để đảm bảo được hiệu suất viết lách tối đa. Và mình đã hoàn thành bản thảo 50.000 từ sau 2 tháng”.

Hạnh Nguyễn kể về khoảng thời gian chị dành toàn bộ tâm huyết cho cuốn sách đầu tay - “Rạng danh tài trí Việt năm châu” (2019) - tập hợp 21 câu chuyện truyền cảm hứng về người Việt thành công ở quốc tế, viết chung với tác giả Lệ Thu.

Sau này, chị xuất bản thêm cuốn “Khởi nghiệp - Lựa chọn hay bản năng” (2022), viết về những câu chuyện khởi nghiệp ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, thời trang đến công nghệ, giáo dục, y tế…

Từ thực tế viết sách của bản thân, những khó khăn, khủng hoảng gặp phải trong quá trình chuẩn bị tư liệu, in ấn, chị Hạnh dần tích lũy kinh nghiệm để tư vấn, đồng hành xây dựng bản thảo, hỗ trợ quản trị rủi ro và hướng đến tính chuyên nghiệp cho những “đứa con tinh thần” của khách hàng.

“Mình học được rất nhiều từ sách và thay đổi cuộc sống nhờ vào những cuốn sách hay. Do đó, mình chọn công việc trở thành cầu nối đưa tác giả đến gần hơn với cuốn sách của họ, và đến gần hơn với độc giả”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị cũng cho biết, người trẻ thường gặp nhiều rào cản như sợ chưa đủ giỏi, sợ sách không bán được, hoặc bị từ chối bản thảo, nên mất nhiều thời gian cho việc ra sách. Chị giúp họ vượt qua bằng cách thẩm định nội dung, hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân và chiến lược truyền thông phù hợp.

“Việc quan trọng nhất là tìm được ý tưởng giao thoa giữa chuyên môn, kinh nghiệm cá nhân và nhu cầu thị trường, sách phải có giá trị mới, biến kiến thức thành câu chuyện gần gũi, giúp độc giả quyết định đúng đắn”, chị nhấn mạnh.