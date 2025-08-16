Xã hội Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng lan tỏa việc làm nghĩa tình Thời gian qua, tuổi trẻ Công an thành phố Đà Nẵng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng khánh thành căn nhà mới của bà Huỳnh Thị Nhàn (thứ 4, bên phải sang) ngày 13/8. Ảnh: N.Q

Những mái ấm nghĩa tình

Trong căn nhà mới vừa hoàn thành, bà Huỳnh Thị Nhàn (95 tuổi, thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang) vui mừng vì từ nay không còn lo mỗi khi vào mùa mưa bão.

Bà là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Ngô, hy sinh tháng 5/1947 trong kháng chiến chống Pháp. Bao năm qua, bà sống cùng con cháu trong căn nhà cấp bốn xuống cấp.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Thanh niên Công an thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình bà xây mới căn nhà kiên cố, có phòng thờ, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Ngày 13/8, căn nhà hoàn thành, mang lại cho bà niềm vui lớn ở tuổi xế chiều. Ngoài ra, Công an thành phố còn tặng bà một ti vi để xem tin tức hằng ngày.

“Tôi thật sự trân quý nghĩa cử cao đẹp của Công an thành phố. Nhờ vậy, tôi có được chỗ ở khang trang, ấm áp để yên tâm sống cùng con cháu”, bà Nhàn bày tỏ.

Theo Ban Thanh niên Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị được giao chủ trì, đôn đốc và kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa 40 căn nhà cho người dân.

Hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên đã đóng góp 3.000 ngày công để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Bên cạnh đó, đơn vị vận động các nhà cung cấp giảm giá vật liệu xây dựng, tổng trị giá 176 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ bà Nhàn, Ban Thanh niên còn hỗ trợ 10 triệu đồng mua vật liệu cho hai hộ khác; các cơ sở đoàn trực thuộc hỗ trợ vật liệu cho 8 nhà với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố còn tự nguyện đóng góp 2 ngày lương để góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

Lan tỏa yêu thương

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Ban Thanh niên Công an thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng về đồng bào khó khăn vùng núi, biên giới.

Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng triển khai công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao” tại điểm trường mầm non Tâk Cui (thôn 3, xã Trà Tập). Ảnh: N.Q



Trong hai ngày 11-12/7, đơn vị trao 40 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi tại xã Phước Trà và xã Hiệp Đức trị giá 94 triệu đồng; tặng 40 suất quà cho hộ nghèo trị giá 8 triệu đồng.

Đồng thời, lắp đặt 40 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường thôn, bản tại xã Tây Giang với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho bà con đi lại ban đêm.

Ngày 12/8, tuổi trẻ Công an thành phố hiến 723 đơn vị máu cung cấp cho các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng.

Nhằm bảo đảm sức khỏe, giúp trẻ em vùng núi có nước ấm sử dụng trong sinh hoạt, học tập hằng ngày, Ban Thanh niên Công an thành phố triển khai công trình thanh niên “Nước ấm vùng cao”.

Theo đó, đơn vị đã lắp đặt 3 hệ thống bếp nước nóng T-sona tại các điểm trường mầm non Ngọc Lê (thôn 4, xã Trà Linh), Tâk Cui (thôn 3, xã Trà Tập) và Măng Ây (thôn 5, xã Nam Trà My).

Hệ thống trên tận dụng nhiệt dư thừa trong quá trình đun nấu để dẫn truyền qua hệ thống ống chịu nhiệt, dẫn lên bình bảo ôn đựng nước và làm nóng nước, giúp giáo viên và học sinh có nước ấm sử dụng, nhất là trong mùa đông.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Anh Đào (xã Trà Tập) Nguyễn Thị Thu cho biết, tại điểm trường Tâk Cui có 54 trẻ em đồng bào Xơ Đăng theo học, trước đây sinh hoạt rất khó khăn do thiếu nước ấm, nhất là những ngày mưa lạnh. Nhờ hệ thống mới, các em và giáo viên thuận tiện hơn nhiều.

Hiện Trường mầm non Anh Đào có 13 điểm trường với 345 trẻ em đồng bào Xơ Đăng học tập. Hầu hết các điểm trường chưa có hệ thống máy làm nước nóng. Qua đó, mong muốn Công an thành phố tiếp tục khảo sát, hỗ trợ thêm các điểm trường khác.

Trung tá Hồ Đình Trí, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, những hoạt động tình nguyện thời gian qua thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng Công an, góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng, phát huy bản lĩnh, hình ảnh đẹp của Công an nhân dân trong lòng dân.