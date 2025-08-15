Chính trị HĐND phường An Hải thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025 ĐNO - Sáng 15/8, HĐND lâm thời phường An Hải tổ chức Kỳ họp thứ 2 để thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận, quyết nghị các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường An Hải Phùng Phú Phong phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Phùng Phú Phong cho biết, kỳ họp nhằm thảo luận, quyết nghị dự toán thu chi ngân sách và những chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2025, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, tạo đà quan trọng để thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030.

Từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu giai đoạn phát triển mới. Đến nay hoạt động của chính quyền phường cơ bản ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp công việc với quyết tâm và trách nhiệm cao hơn trong phục vụ nhân dân.

Các đại biểu tham dư kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại kỳ họp, HĐND phường thảo luận các nội dung, báo cáo của UBND phường, các Ban HĐND phường, khẳng định những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp thích hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường phát triển ổn định, bền vững.

HĐND phường sẽ nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình, báo cáo của UBND phường và xem xét thông qua 8 nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I.