Đời sống Hé lộ 5 "tọa độ vàng" xem diễu binh, diễu hành tối nay 27/8 Hé lộ 5 "tọa độ vàng" tại Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành tối 27/8, mang đến góc nhìn đẹp nhất, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của sự kiện trọng đại.

Hàng triệu người đang hướng về sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại tối nay tại Hà Nội. Nhưng xem ở đâu để có vị trí đẹp nhất, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng? UBND TP Hà Nội đã công bố phương án chi tiết về các tuyến đường và địa điểm tập kết. Theo đó, 5 "tọa độ vàng" dưới đây hứa hẹn mang lại những trải nghiệm không thể quên.

Không phải ngẫu nhiên, mỗi tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành tối nay 27/8 đều có ý nghĩa riêng

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường khác nhau, mỗi lộ trình mang một nét đặc trưng riêng biệt.

Khối Nghi trượng: Di chuyển qua các tuyến phố lịch sử như Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): Rút theo ba hướng chính, trong đó có lộ trình qua Kim Mã – Liễu Giai, được đánh giá là đẹp nhất để ngắm đội hình.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, hướng về Công viên Bách Thảo.

Khối xe cơ giới: Chia làm hai tuyến chính, đều kết thúc tại Trường đua F1, sau khi đi qua các trục đường lớn như Đại lộ Thăng Long.

5 "tọa độ vàng" không thể bỏ lỡ để xem các khối diễu binh, diễu hành tối nay 27/8

Để có một góc nhìn lý tưởng, người dân nên chọn các trục đường thẳng, rộng. Dưới đây là 5 gợi ý đáng giá:

Trục đường Kim Mã: "Cung đường vàng" dành cho những người đam mê nhiếp ảnh. Với mặt đường rộng, thẳng và dài, đây là nơi các khối diễu hành giữ được đội hình trang nghiêm, đẹp mắt nhất.

Tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao: Nối tiếp Kim Mã, hai tuyến phố này có không gian thoáng đãng, mật độ người xem ít hơn, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sự thoải mái.

Nút giao Cửa Nam: Một quảng trường nhỏ, không gian rộng rãi cho phép đông đảo người dân tụ tập mà không quá chen chúc. Vị trí này cũng thuận tiện để di chuyển sau khi sự kiện kết thúc.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền: Đây là vị trí lý tưởng cho những người đến muộn vì đoàn diễu hành sẽ mất một khoảng thời gian để di chuyển đến đây. Vị trí này cũng nằm gần Bờ Hồ và có nhiều dịch vụ tiện ích.

Đường Nguyễn Thái Học (đoạn qua ngã tư Lê Duẩn): Không gian tại đây khá thoáng đãng, thuận lợi để quan sát đoàn quân ổn định lại đội hình sau khi đi qua các điểm giao cắt.

Lưu ý quan trọng: Để có được vị trí đẹp, hãy đến sớm trước giờ diễu hành ít nhất vài tiếng. Tránh đứng ở các góc cua hoặc ngã tư hẹp để có tầm nhìn tốt nhất và không bị cản trở.

Phương án diễu binh, diễu hành đã được UBND TP Hà Nội tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện lịch sử này.